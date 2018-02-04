〈觀察〉超商遭逢量販、超市夾擊 無人商店能突圍？

量販業陸續搶進超市市場，全聯、頂好等連鎖超市開始強打生鮮、熟食，甚至頂好部分門市 24 小時營業，隨著超市據點越來越多，超商業者在此夾擊下如何維持優勢。

目前兩大連鎖超商統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW)，競爭優勢仍在密度夠高，可提供便利服務並滿足消費者即時需求，至於近期相繼推出的無人商店、科技概念店，能否創造明顯競爭優勢，仍有待觀察。

台灣各大零售通路遭逢網購平台競爭後，都在努力拚轉型，可觀察到由於「鮮食」成為網購平台不可取代的版圖，吸引各家超市業者搶進，包括積極設置座位區、銷售熟食、現做麵包、現煮咖啡甚至 24 小時營業。

然而，當超市也開始擁有座位、鮮食，店數也逐漸多了起來，超商原有的優勢似乎慢慢式微，所幸，超商目前在密度上仍居絕對優勢，光是超商二大業者就有超過 8000 家店鋪，7-ELEVEN 全台店數逾 5200 家，而全家便利商店也有逾 3100 家，相對其他連鎖超市業者，在地化的經營可更深入。

另一方面，7-ELEVEN 和全家皆透過國際採購能力引進各國進口商品作為季節限定，並加強具有高毛利特性的自有品牌經營，再加上架上商品汰換速度快，營造出差異化。

在店鋪的轉型上，全家引進知名品牌打造複合店，包括結合吉野家、大樹藥局和天和鮮物，成功增加母嬰客群和熟齡客，近期更強調在社區內開出強化生鮮和冷凍食品的超市店型，販售一系列可簡易覆熱或 DIY 的菜餚，目前全家超市店型約 600 店，目標是今年拓展至 1000 店，藉此提升客單價。

而統一超則是趕在年初發表最新店型「未來形象店」，坪數高達 81 坪，統一超表示，以 30 坪 (占 73%) 為基準的大店格坪數已成為標準店規格，今年起將會全力發展 40 坪以上大店格型態，讓消費者一次購足。

隨著實體零售業界線逐漸模糊，兩大超商近日不約而同宣布祭出最新殺手鐧─無人商店，這是台灣零售業首見，立刻引起廣大消費者的注意和討論，7-ELEVEN 首家無人商店已落腳統一超總部並進行內部測試，全家則定調為科技概念店，預計第 1 季底推出。

不過，消費者仍有問號，超商的無人商店真能在高度競爭的零售市場中殺出重圍。或許一開始非常新奇，然而，加盟主如何因應，且如何在「無人」的狀況下維持超商一貫具有溫度的服務，還有待未來兩大超商陸續開出無人商店後才能得到解答，可以確定的是，對於密度高的超商業者來說，不論最終是有人商店或無人商店，能提供給消費者最方便又迅速的服務還是成功的鐵律。

統一超股價日 K 線圖。