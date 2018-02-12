Visa調查：短途旅行、旅行次數增加將成為國際旅行趨勢

涵蓋 1.5 萬多名全球旅客的《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》發現，攜帶現金可能讓全球旅客感到擔憂。

新加坡 2018 年 2 月 12 日電 / 美通社 / -- Visa (NYSE: V) 在 2 月 8 日發布該支付網絡對於 2017 年旅行和旅遊綜合調查的結果。《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》(GTI) 研究著重調查了旅行過程中的不同環節，並發現旅行的一個重要動機是緩解壓力。研究還提到了旅行會導致焦慮與壓力的部分原因，包括提款、攜帶和兌換現金。Visa 的無現金解決方案能夠讓旅客在全球任何地方隨意進行支付，並幫助旅客在以當地貨幣支付時獲得具有競爭力的匯率。儘管旅客用當地貨幣進行支付可能感到更親切，但海外購物通常會涉及貨幣兌換佣金，導致整體價格上漲。

2018 年旅行宏觀趨勢

除了檢視旅行動機和整體規劃之外，涵蓋 27 個國家和地區的出境遊旅客的《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》還揭示了一些有望在 2018 年延續的宏觀趨勢：

旅行時長正逐漸縮短：全球平均時長為 8 晚，低於 2013 年 10 晚的平均時長。

出境遊增加：從全球來看，旅客計劃在未來開展更多的旅行，從過去 2 年的平均 2.5 次提高到未來兩年的平均 2.7 次。美洲過去兩年在旅行次數方面處於領先，2017 年的平均次數達到了 3.2 次。

科技幫助部分旅客獲得了更好的外遊體驗：88% 的旅客海外旅行時使用了互聯網。在到達後，近半數 (44%) 旅客使用租車手機程式。

多個目的地：11% 的全球旅行包括訪問多個市場。

日本、美國和澳洲成為遊客數量最多的國家：過去兩年中，日本已經取代美國，成為了最受全球旅客歡迎的目的地。由於區域遠近及旅客偏好的因素，亞太地區的旅客非常傾向前往日本旅遊。美國旅客更喜歡歐洲，但墨西哥、加拿大和日本也是他們非常嚮往的目的地。

旅行支出最大的國家：就旅客在整個旅途的花費而言，包括出發前的預定以及在目的地的花銷，沙特旅客位居第一，中國、澳洲、美國和科威特旅客也位列五強。

簡化海外支付流程

旅客越來越多地使用科技來規劃行程和目的地出行需求，83% 的旅客在 2017 年使用科技來完成上述事情，而 2015 年只有 78%。然而，大多數旅客在進行國際支付時仍使用傳統的現金支付。

儘管很多旅客在度假時使用銀行卡，但大多數 (77%) 仍喜歡使用現金購物。使用 Visa 卡支付當地貨幣能夠幫助國際旅客獲得更有競爭力的匯率，並有可能幫助他們避免在回國之後出現隱性的貨幣兌換費用。調查還發現了以下國際旅行中與使用現金相關的問題：

現金會引發焦慮：旅客認為丟失現金以及被盜是旅行中最大的顧慮。

大額支付：全球旅客每趟旅行平均花費 1,793 美元，然而全球旅客攜帶至目的地的現金金額均值高達 778 美元 [1]。

兌換：為了在旅途中攜帶更多的現金，72% 的旅行者會在出發之前兌換外匯。

提款機的顧慮：僅略高於十分之一的旅客在目的地的 ATM 機提款。ATM 機的安全問題是影響這一數字的因素之一，近五分之一的旅行者表示安全顧慮是他們不願使用 ATM 機的原因。然而，與其它地區相比，來自歐洲、中東和非洲的旅客更有可能在度假時去 ATM 機提款。

剩餘現金：高達 87% 的旅客在旅行結束後仍剩有現金，但僅有 29% 的旅客會兌換成可在其母國使用的貨幣。全球剩餘現金中位數為 123 美元。

Visa 首席營銷和傳播官 Lynne Biggar 表示：「我們十分高興看到國際旅行的意願在不斷增長，而且科技正成為旅途中各個階段不可或缺的部分。在海外使用 Visa 卡會讓旅客獲得安全、穩妥、無縫和便捷的體驗，且無需為攜帶現金而擔憂。隨著越來越多的旅客在 2018 年出國旅遊，我們期待幫助他們盡情地享受旅程。」

旅途零壓力支付竅門

使用 Visa 卡以「當地貨幣」支付，以獲取具有競爭力的匯率，並幫助避免在回國之後遇到隱性貨幣兌換費問題。

使用信用卡或金融卡購物。Visa 卡讓海外支付變得安全、便捷和放心。它可能會比攜帶現金更安全，而且將得到 Visa 零責任政策 (Zero Liability Policy) [2] 的保障。該政策規定，持卡人無需對賬戶的未授權費用負責。

在使用信用卡或金融卡支付時盡可能地使用晶片終端機進行支付，以提高安全性。

任何銷售點終端設備或 ATM 機尋找 Visa 或 PLUS 標識，以確保這些場所接受國際支付卡。

點擊這裡，查看更多旅行竅門。

更多《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》發現

全球旅客每次旅行的平均支出為 1,793 美元。旅客在未來旅程中的花銷預計將有所上升，亞太的增幅可能最大。

下次休閒旅行與上次休閒旅行的開支意向對比（中位數美元）*

地區 上次旅行 下次旅行 百分比變化 全球 1,793 美元 2,443 美元 增長 36.25% 非洲與中東 2,666 美元 2,666 美元 增長 0% 亞太 1,677 美元 2,443 美元 增長 45.68% 歐洲 1,174 美元 1,409 美元 增長 20.02% 北美與南美 2,248 美元 2,840 美元 增長 26.34%

在全球旅行開支名列前茅的國家中，來自於澳洲、中國、科威特和美國的旅行者對於其在未來海外旅程的花銷持樂觀態度。沙特受調對象在旅行花銷方面仍排名第一，但預計在下次國際旅行中的花銷會減少。

排名前五的市場 -- 用於下次國際旅行的開支意向金額（中位數美元）**

沙特 中國 澳洲 美國 科威特 下次旅行 4,800 美元 4,034 美元 3,529 美元 3,500 美元 3,474 美元

排名前五的市場 -- 用於上次國際旅行的開支（中位數美元）*

沙特 科威特 中國 澳洲 阿聯酋 上次旅行 5,333 美元 3,143 美元 2,988 美元 2,745 美元 2,722 美元

查詢《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》詳情，請訪問 Visa.com/TravelStudy。

按這裡，了解更多《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》內容。

註：

[1] 與當地貨幣等值的美元

[2] Visa 零責任政策並不適用於 Visa 公司卡或 Visa 購物卡或賬戶交易，或任何並非由 Visa 處理的交易。如需了解更多詳情，請咨詢發卡行。

* 打算在下次旅行中花費的金額中位數（美元）

** 上次國際旅行中花費的金額中位數（美元）

《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》簡介

《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》分析了全球旅客的旅行行為和旅遊支出模式。作為觀察和分析國際旅行趨勢和消費者旅行行為的綜合調查，《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》是 Visa 持續承諾的一部分，旨在幫助業內人士促進全球旅行和旅遊業的增長。《Visa 2017 年全球旅遊意向調查》由 Visa 與研究商業情報公司 ORC International 聯合開展，其數據來源於 27 個市場的 15,500 個采訪。Visa 自 2008 年以來一直在開展這項一年兩次的調查，並盡可能地揭示相關趨勢。