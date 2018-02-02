〈財報〉全球景氣好？Visa及Mastercard營收大增

信用卡公司 Visa (V-US) 因去年年底的購物潮提高了整體信用卡交易量，刺激去年 Q4 財報是優於市場分析師預期。

但 Visa 公布本季財測，VISA 預計這季營收成長將不如預期，並且全年營運費用還將提升，拖累股價盤後下跌 1.21% 來到每股 124.20 美元。

Visa 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Visa 去年 Q4 財報顯示，營業利潤為 25.2 億美元，較去年同期的 20.7 億美元增長了 21.73% ，而 EPS 則為每股 1.07 美元，也較去年同期的 0.86 美元高。

Visa 去年 Q4 整體營收成長了 9% 至 48.6 億美元，但營業成本也成長了 12.8% 至 15.4 億美元。Visa 於財報中提道，2018 年上半年營業成本都還會持續提升。

同時據 Q4 財報顯示，VISA Q4 信用卡交易量受惠聖誕消費季的帶動，交易量成長了 10% 至 19.3 兆美元，全美信用卡市占率達 43.3%；美國與海外的交易量成長了 9%。

而因美國稅改案，Visa 將節省 11.3 億美元的費用，但會產生一次性 11.5 億美元的海外資金回流費用。

Mastercard Q4 財報亦優於預期

全球信用卡交易量有成長的趨勢，競爭對手 Mastercard (MA-US) 上一季營收 YoY 成長了 20.2% 來到 33.1 億美元，Q4 EPS 也以每股 1.14 美元超越分析師預測的 1.12 美元。

Mastercard 股價週四收盤上漲 2.28% 來到 172.93 美元。盤後也上漲 0.50%。