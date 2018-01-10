五大餐飲集團2017營收寫新紀錄 僅王品連3年衰退

連鎖餐飲集團陸續公布 12 月合併營收，美食 - KY(2723-TW)21.43 億元，月增 8.65%，年增 9.25%，而王品 (2727-TW) 為 14.4 億元，月增 29.08%，年增 1%，就全年來看，美食達 230.2 億元，年增 4.29%，續寫新高紀錄，不過，王品 158.18 億元，年減 1.75%，為連續 3 年衰退。

觀察各大餐飲股表現，包括美食、雅茗 - KY(2726-TW)、六角 (2732-TW)、瓦城 (2729-TW) 和漢來美食 (1268-TW) 去年營收均創新高，王品則因仍處在店質調整期，在餐飲集團中為少見的營收衰退公司。

王品說明，2017 年集團以穩健務實經營為原則，透過「新品牌發展」、「多品牌持續優化」和「增長品牌加速展店」多軌並進，面對台灣餐飲市場的激烈競爭與商圈快速移轉下，台灣事業群切入 casualdining 市場，接連推出「酷必」、「麻佬大」及「乍牛」等中平價新品牌，同時，「石二鍋」積極展店，使台灣事業體年營收 89.6 億元，年減 4.08% 跌幅已見收斂。

而王品大陸事業群則維持穩健成長態勢，連續二年獲米其林加持的鵝夫人正快速展店，挹注大陸事業群全年營收 68.6 億元，年增 1.36%。

除了新開出的平價品牌積極展店，王品近期再陸續開出越式料理品牌「沐越」和麻辣鍋店「青花驕」，客單價均設定在 650 元左，在中國則有日式料理新品牌「舞漁」籌備中，為後市持續增添成長動能，2018 年能否重回成長軌道受到外界矚目。

美食表示，去年 12 月在加州開出 2 間新門市，在美國總門店總數已達 40 間，一整年來在美國展店多達 15 家，發展速度加快。

展望後市，美食除了將深耕加州市場，對於店數較少的德州和華盛頓州也將加速布局。由於德州和華盛頓州的經濟成長率甚至快過加州，美食看好此將是未來數年在美國展店的一大助力。

至於在中國市場，85 度 C 與支付寶合作，看準年輕一代消費者的手機使用習慣，與熱門卡通人物聯名推出手機周邊商品，同時也在台灣所有門市開通行動支付功能，再加上已推出會員 APP，美食期望藉此吸引更多全新的年輕客群。