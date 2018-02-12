台積電宣佈花蓮震災協助復原方案

花蓮震災毀了許多人的家園，台積電公佈花蓮震災協助復原方案，比照在高雄氣爆事件的協助方式，初步先由內部發起募款，接著邀集台灣半導體設備暨材料協會（SEMI Taiwan）的會員企業，以及台積電的供應鏈企業一同參與災後復原。接著，台積電將針對政府專業判定的非結構受損住宅，協助修補受損房舍，讓居民可以安心居住。長期則會持續不斷提供協助，希望重振花蓮觀光產業。

台積電延續在高雄氣爆等重大事件後的務實救災工作，宣佈針對花蓮震災進行一系列協助復原的方案，主導全案的人依舊是台積電董事長張忠謀的夫人張淑芬。張淑芬在擔任「台積電慈善基金會」董事長一職後，對公益慈善工作非常積極，震災發生後，她在二月九號清晨就與同仁一起到災區，當時餘震不斷，她出發時甚至沒先知會張忠謀就趕往各個受災現場。

在了解災區的需求後，訂出了短中長期協助措施。台積電先在內部「i 公益平台」募款，並召集志工社人員提供人力協助。同時，台積電也請台灣半導體設備暨材料協會（SEMI Taiwan）的會員企業，還有台積電供應鏈的企業一起參與災後重建。

台積電也規劃，比照高雄氣爆事件後的心靈輔導營，透過專業輔導營撫慰災區兒童心靈。對於政府專業判定的非結構受損住宅，台積電承諾會協助修補受損房舍，讓居民盡快回復正常生活。

至於長期工作，則是由基金會持續投注資源，協助地方政府，加速重振花蓮觀光產業。

（照片：台積電提供）