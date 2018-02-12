台股盤前─雞年封關日 台積電將掀高殖利率股比價行情

台北股市今 (12) 日為台北股市雞年封關，在傳出台股市值王台積電 (2330-TW) 明天召開董事會決議去年的股利將上看 8.5 元，換算現金殖利率將達 3.65%，也將成為今天的台股跌深之後的一項市場重要話題。

個股的股利分配、業績成長性向來為股價的重要指標，證券分析師黃漢成指出，面臨春節的長假期，台北股市在 9 日收盤跌破年線 10395 點之後，市場融資餘額已大減，浮額已出場的同時，今天的台股可望出現反彈收紅的封關行情，選股方向在於跌深及績優個股，而如近期跌深的蘋果概念族群，已有跌幅減緩的走勢，也是值得留意的標的。

在 PCB 族群 1 月營收出爐，包括設備業的牧德 (3563-TW) 及川寶 (1595-TW)、上游原物料的 CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 及全製程廠的健鼎 (3044-TW)、博智電子 (8155-TW)、競國實業 (6108-TW) 單月營收都改寫歷史新高。

就上周五的美股收盤數據來看，道瓊工業平均指數收高 330.44 點或 1.38% 至 24190.90。Nasdaq 指數收高 97.33 點或 1.44% 至 6874.49。S&P 500 指數收高 38.55 點或 1.49% 至 2619.55。費城半導體指數收高 37.15 點或 3.05% 至 1255.81。分析師並認為，近來利率上升，引發了股市賣壓。一旦大幅波動結束，利率仍將影響股市。

證券、期貨分析師張陳浩指出，台股在已經跌破年線，可能吸引壽險資金、8 大行庫及政府基金進場買盤逢低承接，而最值得留意是台積電的能否止穩、帶動台股走強效果。

張陳浩並指出，觀察歷年來台股走勢，春節前封關日台股表現以強勢居多，也為今天的台股先帶來有利的契機，在選股上，以高成長、高殖利率及低本益比為目前最值得持股的選股方向。