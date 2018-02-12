【異動股】芯片概念股強勢反彈 友訊達(300514-CN)漲停

今日早盤，芯片概念股強勢反彈，截止發稿，友訊達(300514-CN)漲停報29.04元，亞翔集成(603929-CN)漲8.43%報21.6元，士蘭微(600460-CN)大漲7.75%報13.48元，華燦光電(300323-CN)漲6.07%報17.31元，通富微電(002156-CN)、北方華創(002371-CN)漲超5%，中科曙光(603019-CN)漲4.93%報37.05元，富瀚微(300613-CN)漲4.87%報142.98元，雅克科技(002409-CN)、揚傑科技(300373-CN)、上海貝嶺(600171-CN)等股均紛紛上漲集體拉升漲超4%。

消息上，近日高通對外正式公布了明年使用高通X50 5GNR基帶芯片的18家OEM合作夥伴，除了運營商外，手機廠商備受關注，其中包含了小米、中興、OPPO、vivo、HTC、夏普、索尼移動、LG、富士通、HMD等。

相對于4G智能手機在全面屏、雙攝像頭、生物識别等參數和硬件層面的探索，5G時代手機市場的競争已經深入到人工智能芯片層面，“5G+人工智能”風口下的手機行業迎來更加激烈的洗牌。

手機基帶芯片領域多強鼎立。如今，英特爾、三星電子、聯發科、華為海思等都加大布局5G，高通獨霸基頻芯片的局面將面臨挑戰。目前，高通和英特爾均發布了5G基帶芯片，并將用于2019年上半年問市的智能機。在CES2018期間，三星推出了Exynos 5G芯片，預計2018年下半年為客戶提供測試樣品，2019年提供商用版本。華為海思也計劃在2019年推出支持5G的芯片。

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