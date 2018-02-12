S*ST前鋒(600733-CN)變賣北京三套房 2017年業績借此扭虧為盈

S*ST前鋒(600733-CN)2月8日發布2017年報顯示，去年1-12月，公司實現營業收入3822.46萬元，同比增長612.13%，歸屬于上市公司股東的淨利潤772.2萬元，同比增長123.12%，相比上一年虧損超三千萬元的成績來說，已順利實現扭虧為盈。記者注意到，公司扣除非經常損益後的淨利潤依舊為虧損，隻不過2017年扣非後-729.64萬元的虧損額度相比上一年有所減少。

目前S*ST前鋒以房地産開發與銷售為主營業務。年報顯示，公司已開發項目有“首匯觀築”、“首創十方界”兩個商品住宅，截止目前僅有少量車位尚未銷售。公司控股子公司—重慶昊華公司“西彭地塊”項目因市場原因于2015年開始一直停工，2017年項目重新啓動，預計將于2018年下半年開盤銷售。S*ST前鋒坦言，其2007年轉型房地産行業，雖然具備了一定的房地産開發和銷售經驗，但“在房地産行業不具備較強的競争力”。

從過去一年的經營情況來看，已披星戴帽、艱難求生的S*ST前鋒順利實現盈利，主要依靠變賣手中的房産。公司先後出售三套位于北京的公寓，2017年分别獲得款項985萬元、1125萬元和1060萬元，三套房産其中的任意一套的交易價格，都輕松超越其去年全年淨利潤收入。財報顯示，2017年，S*ST前鋒的非經常性損益金額達到1501.85萬元。

從經營計劃來看，2018年，其計劃實現商品房預售收入1.6億元，費用支出1600萬元。2018年資金需求2億元左右，公司表示，將通過自有資金、銀行融資等方式滿足資金需求。

相比乏善可陳的主營業務，S*ST前鋒近期披露與北汽集團的重大資産重組和股改計劃顯然更受到投資者關注。公司表示，重組成功後，將轉變為一家以純電動新能源乘用車與核心零部件的研發、生産、銷售與服務為主業的公司;同時，也將改變現有業務盈利能力不足、成長型欠缺的局面，為“上市公司未來業績的可持續增長提供堅實基礎”。

來源：金融投資報

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