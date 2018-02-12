〈矽品股臨會〉林文伯批政府半導體政策方向不明 台灣不是只有台積電

矽品 (2325-TW) 董事長林文伯今 (12) 日指出，矽品未來幾年的營運成長動能，來源仍是中國大陸半導體需求；不過他也批評，中國政府對半導體產業扶植態度相當積極，反觀台灣政府到現在政策方向發展仍不明確，他更直言，台灣不是只有台積電 (2330-TW) 一家公司而已。

林文伯強調，中國大陸對半導體業的發展政策，就是要快速做到進口替代，提升自給率，尤其去年記憶體價格飆漲，許多中國大陸手機廠，受歐美記憶體原廠產能供給吃緊導致價格上漲，營運幾乎吃不消，因此中國大陸政府一定會想辦法克服此問題，除提高記憶體自給供給量，也會加快提高手機晶片自主性，對 5G 發展也很積極，可預期下一個 10 年，中國大陸將是半導體產業成長最快的地方。

林文伯認為，台廠若不過去大陸發展，最後可能就會導致營運發展失敗，這是產業的發展趨勢。

不過，林文伯話鋒一轉批評，台灣政府到現在都還沒醒過來，沒有看到明確的產業發展政策，現在好像全台灣只有台積電最重要，但是台積電 90% 都是外資持有。從林文伯的話法可見，他對台灣政府高度重視台積電的發展，反而忽略了佔台灣產值不小的封測業發展，顯然有所意見。

林文伯也說，AI 人工智慧是未來趨勢，可預期台灣將有許多第二、三代 IC 設計業者積極到中國大陸發展，尋找更多新機會，預料中國大陸 IC 設計的實力將會愈來愈好。