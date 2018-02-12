新產能較少塑化產品最被看好 台化、國喬年後庫存回補潮可期

台塑企業管理中心委員王文潮認為，今年可望是石化產業連續第 4 年的榮景年，並看好新產能較少的塑化產品可望受惠，法人認為，農曆春節後至 4 月間，國際油價與塑化產品報價，有望隨著中國庫存回補而反彈。法人認為，台化、國喬年後庫存回補潮可期。

展望今年，王文潮看好新產能相對較少的 SM、ABS 與 EG 等塑化產品，並預估布倫特油價全年將在每桶 60 至 70 美元間震盪。

台化 (1326-TW) 目前主力產品包括 SM、ABS 與 PTA 等，該公司先前表示，油價仍為決定 3 月訂單表現的關鍵因素，若油價大幅下跌，市場失去信心後，年節後訂單需求可能較為保守，但若油價持穩或上揚，在需求暢旺且庫存偏低下，庫存回補潮啟動後，3 月營收表現可期，若今年油價沒有太大變動，將是平穩的一年，全年展望樂觀。

SM 廠國喬 (1312-TW) 也指出，SM 今年中國新增產能不多，且有些到下半年才會開出，對市場影響不大，預期今年 SM 供需狀態健康、供給緊俏，惟中國對台韓美 SM 反傾銷初步裁定農曆春節前後可能出爐，SM 市場屆時將面臨重整，此為其中最大變數。

至於 ABS，國喬表示，去年可說是近幾年來最好的一年，去年 ABS 上下游表現均相當不錯，今年審慎樂觀，預期將比 SM 供需更為緊俏。

法人認為，目前下游庫存偏低，台化與國喬年後可望受惠庫存回補潮，農曆春節後至 4 月間，國際油價與塑化產品報價有望隨中國庫存回補而反彈，後市營運動能強勁。