避開尖峰時段 農曆春節使用ATM五大注意事項

農曆春節假期即將來臨，財金公司表示，在連續假期前，應注意提前提領現金、避開尖峰時段使用 ATM、瞭解提款及轉帳金額的限制、保留交易明細單、善用緊急聯絡電話、慎防 ATM 詐騙等注意事項。

根據歷年春節期間 ATM 交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（2018 年 2 月 12 日至 2 月 15 日）11:00～14:00 及 17:00～19:00 的二個時段，ATM 使用最為忙碌，財金公司建議，民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

此外，本次春節連續假期長達六天，存款人應注意往來金融機構在春節期間使用 ATM 的相關規定，例如：未補登存摺拒絕提款及轉帳之次數限制，每日累計提款或轉帳限額，以及每日提領及非約定轉帳限額是否合併計算等規定，提醒民眾及早準備並預先辦理補登存摺，以免影響春節期間資金的調度。

至於春節期間民眾使用 ATM，若發生扣帳未吐鈔等異常時，保留交易明細單作為憑證，並依 ATM 上所張貼之緊急聯絡電話，向 ATM 裝設銀行洽詢。若民眾如發現 ATM 暫停服務或使用各項服務發生異常，可以根據 ATM 上張貼之緊急連絡電話，向裝設 ATM 的金融機構洽詢。

最後，近來 ATM 詐騙手法不斷更新，財金公司表示，民眾不要依照他人指示，持金融卡操作 ATM，可先向 165 警政署反詐騙諮詢專線洽詢，加強注意、小心上當、防範歹徒詐騙，保障財產安全。

