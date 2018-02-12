星空聯盟將建立數位服務平台 要出國一個航空APP就搞定

長榮航 (2618-TW) 所屬星空聯盟宣布將在強化整體數位和行動服務上跨出第一步，力邀跨國管理資訊公司埃森哲 (Accenture) 共同開發數位服務平台，未來將串聯星空聯盟 28 家成員的飛航網絡資訊，進而提升旅客的飛行體驗。

長榮航說明，此數位服務平台可整合來自各星空聯盟成員或第三方業者的旅客資訊，再與所有星盟成員分享資源、建立最能直接幫助旅客的數位服務，長遠目標是讓旅客在使用任何星盟成員網站或 APP 時，可即時取得其他星盟成員的航班和旅遊資訊。

星空聯盟首席執行長 Jeffrey Goh 表示，飛行常客都有偏好的航空公司，習慣透過單一官網或 APP 介面來獲取旅遊資訊，將致力創造出具資訊整合能力的平台供星盟成員使用。

數位平台上線後，星盟成員可自行規劃實施日期，舉例來看，聯合航空於 2 月 2 日推出全新的機上選位功能，旅客可透過聯合航空的官網或 APP 訂購新加坡航空的機位並同步選位，旅客在訂位時，可同時針對聯合航空和新加坡航空所有的航段挑選座位，無須至機場報到時才做安排，而此項功能未來將適用於各星盟成員航空。

而漢莎航空將數位服務平台的科技運用在行李託運，當旅客在搭乘其他星盟航班時，可立即得知行李動態。

也就是說，未來星空聯盟數位服務平台將使旅客在各地機場，無論是報到櫃檯或登機口都能採取自助服務。

埃森哲認為，航空公司若想要為旅客提供無縫的旅遊體驗，必須以更深更廣的思維來結合航空和旅遊產業，在這個消費者需求快速變遷的時代，航空公司應更勇於和盟航成員以及相關產業合作。