【異動股】高送轉股繼續走強 美聯新材(300586-CN)等多股漲停

午後，高送轉概念股繼續走強，截止發稿，星雲股份(300648-CN)漲停報50.44元，科恒股份(300340-CN)漲停報44.51元，塞力斯(603716-CN)，英科醫療(300677-CN)漲停報66.2元，友訊達(300514-CN)漲停報29.04元，創業軟件(300451-CN)漲停報29.59元，今飛凱達(002863-CN)漲停報13.75元，永利股份(300230-CN)漲停報12.22元，正丹股份(300641-CN)午後漲停報14.63元，美聯新材(300586-CN)漲停報33.67元，勝宏科技(300476-CN)漲8.37%報25元，江南高纖(600527-CN)等股漲超8%。

近日，上市公司公告年報業績預告陸續進入密集期，市場會對公司年度利潤分配方案産生預期，其中預期會發生高送轉的公司往往能夠貢獻較高超額收益。分析人士認為，炒作高送轉概念是每年這個時候市場的慣性動作，歸根結底是資金在題材真空期有選擇這一題材炒作的欲望。

結合市場來看，“高送轉”重獲市場重視還有兩方面原因：一方面，近期股市大跌大藍籌等權重股“直瀉千裡”，大盤風格有轉換苗頭，近日機構紮堆中小創，將目光再次鎖定在成長股上面。而成長股被認為是“高送轉”搖籃，尤其是上市不足2年的次新股板塊;另一方面，“高送轉”數量偏少，物以稀為貴。去年監管層加大對“高送轉”監管以來，高送轉數量出現了大幅下降。

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