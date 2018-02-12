富士康工業互聯網公司披露招股說明書，擬申請於上交所上市

【財訊快報／陳孟朔】中國《財新網》10 日報導，組裝全球一半的 iPhone 手機代工巨擘富士康將其旗下的蘋果手機產業鏈上諸多公司納入富士康工業互聯網股份有限公司 (富士康工業互聯網公司)，擬在 A 股 IPO。2 月 9 日晚間，富士康工業互聯網公司首度預披露其招股說明書，申請在上交所上市。根據富士康母公司鴻海精密(2317.TW) 公告，此次富士康工業互聯網公司發行新股股數，暫定為總股本的 10%。鴻海精密將持有發行後總股本的 85%。



IPO 招股書顯示，目前富士康工業互聯網公司註冊資本約為 177 億元人民幣 (下同)。募集資金將用於構建工業互聯網平台構建、提供 5G 及物聯網互聯互通解決方案等。該公司 2017 年歸屬母公司淨利潤為 158.68 億元，2016 年為 143.66 億元。



富士康工業互聯網公司於 2015 年 3 月 6 日在深圳成立，為一家投資控股型企業。過去大半年，富士康將諸多子公司的股權輾轉騰挪注入這一平台。IPO 招股書顯示，目前富士康工業互聯網公司直接或間接持有 31 家境內子公司和 29 家境外子公司。



在這 60 家企業中，有 9 家主營業務範圍涉及手機零件生產。這 9 家企業全部位於中國，分別為河南裕展、鄭州富泰華、鶴壁裕展、濟源富泰華、山西裕鼎、晉城富泰華、武漢裕展、深圳裕展、廊坊裕展。這些企業均可視為 iPhone 產業鏈上的企業。



IPO 招股書顯示，這 9 家企業負責生產智慧手機高精密金屬機構件、智慧手機高精密高分子聚合物機構件，這些企業「主要面向某美國知名品牌客戶生產並銷售手機高精密金屬機構件」。所謂「美國知名品牌客戶」，即為世界著名手機廠商蘋果。



為使富士康工業互聯網公司順利上市，富士康旗下最大的蘋果手機代工廠，即以手機組裝為主業的鴻富錦精密電子 (鄭州) 有限公司 (鄭州鴻富錦) 沒有納入上市資產項目之中。根據《鄭州日報》報導，2016 年，鄭州鴻富錦智慧手機產量達到 1.26 億支，占全球智慧手機產量約十分之一。



這一安排旨在避免同業競爭。在鴻海精密旗下，香港上市公司富智康 (2038.HK) 的主營業務包括手機組裝，因此鄭州鴻富錦沒有被「裝入」富士康工業互聯網公司。



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