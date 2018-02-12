台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月12日

台積電將於明（13）日舉行董事會，公布 2017 年盈餘分配，12 家知名外資券商搶先提出預估值，有超過半數、共七家外資預估台積電每股將配至少 8 元現金股利、最高上看 8.5 元，創新高。

台股今（12）日雞年封關，「換現賣壓」與「提前買盤」兩股勢力，雖將上演多空對決戲碼，但由於上周五（9 日）美股激烈震盪後大漲收市，市場預期將激勵台股「上漲作收」的可能性大增，為金雞年的台股順利畫下完美句點。

台幣「雞年」匯率將在周三封關，繼猴年全年大升近 7% 後，雞年全年估也將升逾 6%，匯銀指出，雞年台幣兌美元匯率至上周五已升逾 1.9 元、升幅 6.64%，估計台幣將連 2 年都有升逾 6% 的水準。

聯合報

美豬牛雜不解禁 台美 FTA 沒得談

台美經貿進入深水區

金管會再祭「樂陞條款」

經濟日報

台積電配息 上看 8.5 元

台股今封關 多空對決

陸客春節來台人數 驟減

蘋果日報

股災過後 台股今封關 收紅機率高

國銀衝刺南向 東協獲利竟衰退

台幣周三封關 雞年估升值逾 6%

中國時報

少子化引爆國安危機！公教人員鐵飯碗 也不想生小孩

股市封關 保守持股安心過年

台灣第一品牌 中信銀 6 連霸

工商時報

台股今封關 ３招抱股保平安

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數十年如一日 彭神過年坐鎮央行

自由時報

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