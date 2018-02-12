FB：「我很忙」或「我今晚不可以」 就算拒絕

在好萊塢電影大亨 Harvey Weinstein 被指控性侵女性及全球談論性騷擾事件之際，許多公司着手制訂規例，避免辦公室發生性騷擾。社交網站 facebook(FB-US) 及搜尋器 Google(GOOG-US) 訂立了一套獨特的方法，要求員工只可以向同事提出約會一次，但在第一次約會遭對方拒絕後，便不可以再次向這人提出約會。

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據《華爾街日報》報導，facebook 全球人力資源法律主管斯沃茨 (Heidi Swartz) 表示，拒絕約會的定義包括含糊的拒絕，例如「我很忙」或「我今晚不可以」。但在大型科技公司內有很多年輕男女僱員，他們常會在公司設立的咖啡室及健身室見面，較難界定約會次數。

斯沃茨補充說，在 facebook，員工之間的約會包括上司對下屬的約會，不需通知人力資源部。但若出現明顯不合理情況，例如上司無理要求約會下屬而影響工作，公司會採取紀律處分。

Google 發言人則表示，公司早在 2004 年就立下類似規定，若同事間的戀情對工作造成影響或利益衝突，將請雙方協商調離原單位甚至離職。不過 Google 發言人表示，他們並沒有關於約會詢問次數的相關規定。

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《星島日報》報導，美國愈來愈多大型公司跟員工訂立俗稱「愛情合約」的「同事關係合約」，避免出現上司無理要求約會下屬等性騷擾問題。

美國人力資源公司 TriNet 總監杰奎琳 ‧ 布雷斯林 (Jacqueline Breslin) 表示，她去年開始接到一些關於「愛情合約」的諮詢，一些在同一間企業中工作的夫婦同意簽下一紙合約，承諾兩人將在工作上保持專業，不會被兩人關係影響。

聯合新聞網援引美國流行科技網站 GIZMODO 的記者梅蘭妮 (Melanie Ehrenkranz) 撰文指出，對於企業來說，制定相關規定十分重要，可系統性的處理性騷擾及性別歧視問題，避免員工把騷擾當浪漫，危害他人的權益和職涯。