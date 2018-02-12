MLB／瘋邦歸位美媒預測巨人本季進步20勝

巨人王牌「瘋邦」Madison Bumgarner 去年因為受傷表現低迷，他本人也對於自己這樣低迷的狀態感到相當不滿，因此在休賽季時奮發圖強，靠著瑜珈和重訓，據傳目前已經重拾身手。根據美媒報導，前者確定能進入到巨人的開季名單，再加上近期幾筆交易的補強，球隊有機會較去年賽季進步 20 勝以上的成績。

Bumgarner 上賽季中，因為騎乘越野摩托車而導致肋骨挫傷及左肩扭傷，去年僅出賽 17 場、主投 111 局、防禦率 3.32，寫下個人近 6 季以來的最差成績，也從而影響到球隊的戰績。而他自己對於這樣的行為也非常懊悔，表示自己實在是太不負責任了。

在近日接受受訪時，Bumgarner 很有信心的告訴記者，「我感覺自己的狀態和以前一樣好，甚至比以前還要更強壯，非常興奮能重返先發。」

巨人在休賽季時於自由市場上頗有斬獲，雖然沒能搶到大谷翔平及達比修有兩名日籍強投，但也順利簽下 Evan Longoria、Andrew McCutchen 和 Austin Jackson 等優秀野手，實力大增。

知名體育網站 FanGraphs 預測他們本季將可以取得 84 勝 78 負的戰績，至少會比去年多贏 20 場，或許有機會再一次於季後賽上演他們的驚奇。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』