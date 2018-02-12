簡析「銳實力」（葉柏毅專題報導）

最近，在國際政治當中，出現了一個新名詞，叫做「銳實力」，指的是某些極權政權，得以用本身所具有的實力，強迫並操縱國外政治。這個詞，顯然很具針對性地直指中國。但是，什麼叫「銳實力」呢？

簡單來講，所謂「銳實力」（sharp power）這個概念，是源自美國「國家民主基金會」，在 2017 年 12 月所出版的一份報告，題目叫「銳實力：崛起的專制主義的影響」。在這份報告中，正式提出「銳實力」這個名詞。報告中指出，像是中國與俄羅斯這樣的國家，動輒花費數十億美元的鉅款，運用包括各種文化交流與活動，或是利用教育、媒體與資訊等，營造並滲透他們想要傳達的輿論與觀念。因為這種影響力，既不像硬實力那樣具有強制性，也不是像軟實力那種「魅力攻勢」，但卻是靠著長時間花大錢，造成「水滴石穿」式的破壞力，因此這樣的做法，才會被稱為「銳實力」。像是中國大陸近年來，在各國所設立的「孔子學院」，就被視為是一種「銳實力」的展現。報告指出，「銳實力」之所以需要高度關注，就是因為它的作用，有如長矛匕首，或是注射針筒一般，深具穿透力與破壞性。英國「經濟學人」期刊，也在一篇報導中提到，所謂「軟實力」，是一個國家利用它們的文化與價值觀，來潛移默化他們對外的影響力；但是「銳實力」，則是專權國家，將它們政權的片面意願與思想操控，刻意強加在其他國家社會當中。由於具有強制的穿透性，就像打針注射一樣，因此才以「銳」來形容這樣的做法，是「具有強制性、穿透力，企圖對特定目標強加及塑造特定價值觀」。

依英國廣播公司（BBC）新聞網的介紹，美國哈佛大學教授「約瑟夫．奈伊」，是由宏觀角度，試圖全方位地從理論到實踐方法，去探討一個國家，如何有效維護自身地位的知名學者。他以在冷戰結束時期，提出所謂「軟實力」的概念而聞名。如果依奈伊的分類，他將一個國家的實力，分成「經濟實力」、「硬實力」，也就是軍事實力，以及「軟實力」，主要是一個國家的文化、價值觀、意識形態及民意等方面的影響力。而如果綜合運用硬實力及軟實力，來實現國家目標的話，則這種綜合實力的運用，則稱為「巧實力」。

不過，奈伊的這些分析，似乎無法完全說明中國與俄國等國，近年來對世界各國所發生的影響，這也就是為什麼，「國家民主基金會」在分析之後，認為需要用另外一種概念，來解釋最近一段時間，中國與俄國試圖對世界各國所發揮的影響力，而這個概念，就是「銳實力」。而奈伊也同意「銳實力」這樣的概念。正是奈伊在美國知名雙月刊「外交事務」中，撰文指出，中國在世界各國，廣設的「孔子學院」，就是一種銳實力的象徵，具體方式就是企圖要干涉西方社會的學術自由。奈伊指出，中國和俄羅斯企圖利用他們的「銳實力」，操控其他國家的輿論，這種挑戰是真實存在的；但是，面對這樣的挑戰，一個真正民主的政府與社會，不能反應過度，而是應該以民主國家真正的「軟實力」優勢，也就是資訊傳播的自由、開放，來向大家揭發真相，這才是對付「銳實力」最好的方式。

因此，總而言之，「軟實力」是讓一個國家的民眾，主動地去欽慕另一個國家與社會的文化及價值觀，好比說日本的動漫，南韓的影視工業，就是一種軟實力的展現。而所謂的「銳實力」，則是帶有「不得不」的強迫意味，或是潛伏在其他社會的機制，像是利用簽證、撥款、投資或左右輿論的手段，利用煽動、欺凌、施壓，試圖迫使被影響的國家無條件臣服，以達成影響其他國家的目的，這種方法，就可以是「銳實力」。如果還是對銳實力這個概念很模糊，或許可以用之前澳洲總理滕博爾的驚天一怒，還氣得用中文說「澳大利亞人民站起來了」來當例子。滕博爾說，中國無所不用其極地在澳洲，利用政治獻金與華文媒體，企圖左右澳洲政治，因為他決定要收緊對於政治獻金的規定，並且加強反間諜法，來抵制中國對澳洲無孔不入的滲透，這就對所謂的「銳實力」，做了最具體的說明。