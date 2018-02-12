【香港地產】金鐘平均呎價破3.3萬 創歷史新高

美聯工商舖資料研究部最新發表的《商廈快訊》報告指出，上月甲廈交投氣氛熾熱，呈「價升量穩」的局面，多座大廈呎價接連破頂，帶動1月份指標甲廈平均價格，整體按月升2.8%，其中，金鐘平均呎價更首度升破3.3萬元大關，創下歷史新高。本行預期，隨著農曆新年長假將至，加上近日股市波動，料甲廈交投量將回落，但不少業主持貨力仍強，不願平售，相信短期內價格仍維持平穩。

1月份寫字樓交投不俗，50大指標甲廈錄26宗成交，按月升13%，指標甲廈平均價格更按月升2.8%，其中，受惠多宗高價成交帶動，包括遠東金融中心及力寶中心等，金鐘甲廈平均建築呎價上月為33,149元，創下歷史新高，按月大升4.7%，為各區表現最好；至於交投轉旺的尖沙咀也現「追落後」，價格按月升2.1%，1月份平均呎價約15,284元，最新回報率約2.9%；東九龍價格按月也升3%。

然而，受租賃活動放緩影響，租金表現未有跟上售價的升幅，上月指標甲廈租金按月跌0.4%，乙廈租金也跌0.1%。上月較矚目的甲廈租務成交，包括金鐘美國銀行中心低層，以每呎約88元租出。

鑑於寫字樓交投氣氛暢旺，不少業主都提高叫價，例如中環皇后大道中九號及金鐘遠東金融中心，目前最低放盤呎價，已升至約45,000元。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，去年中環美利道地王以天價每呎樓面地價逾5萬元批出，成為支持寫字樓價格上升的主因，現時即使是中環、金鐘一帶，不少甲廈成交呎價仍較美利道的「麵粉價」低水，故吸引一定買家及投資者入市。

翁鴻祥認為，近期股市表現波動，恆生指數自高位回落約1成，相信會令部分投資者持觀望態度，加上農曆新年長假將至，投資者及業主將紛紛外遊，預計本月商廈成交量將會下跌。然而，不少業主持貨力仍然強，不願平售，加上本港經濟基調良好，例如去年底失業率僅2.9%，為近20年來最低，因此，除非股市步入漫長的跌浪，否則商廈價格料仍會維持平穩。

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