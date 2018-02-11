泰達生物(08189-HK)折讓約12.28%配股籌近5千萬

泰達生物(08189-HK)公布，以每股0.25元向不少於六名認購人配售合共1.995億股新H股。認購股份相當於擴大已發行股份總數約10.53%。認購價0.25港元較周五收市價每股H股0.285港元折讓約12.28%。中國證監會已批准發行認購股份。

集團主要涉及兩大業務領域：一是生物復合肥產品，主要包括用於促進各種糧食及果蔬等作物均衡生長的多系列生物復合肥料產品；二是全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，聚焦於失能失智、半失能半失智的剛需人群，主要包括在全國範圍內重點佈局開展養老機構(服務設施)運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與咨詢等相關養老服務業務。

認購事項的所得款項總額預期約4987.5萬元。認購事項的所得款項淨額預期約4922.5萬元。因此，扣除相關費用、成本及開支後，淨認購價為每股認購股份約0.2467元。公司擬將認購事項的所得款項淨額用於進一步發展其全面佈局包括不限於養老服務及運營管理業務之醫養結合的業務領域，如改善養老機構之託管服務、設施及信息管理等。

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