大商所2017年32個“保險+期貨”試點項目全部通過評審

大商所日前舉辦2017年“保險+期貨”試點項目結項評審會，對2017年大商所支持開展的32個試點項目進行評審。最終，32個“保險+期貨”試點項目全部通過評審，南華期貨開展的大豆收入險項目、魯證期貨和永安期貨開展的玉米價格險項目分獲前三名。

2017年，大商所聯合25家期貨公司和8家保險公司，在黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北、安徽和重慶7個省區開展了32個“保險+期貨”試點項目。試點共涉及玉米現貨量67.83萬噸，大豆現貨量11.40萬噸，種植面積206.87萬畝。與2016年相比，2017年的試點項目在模式創新、可行性、成熟性等方面取得了長足進步，支農惠農、服務精準扶貧等能力進一步提升。

本次評審中，南華期貨聯合陽光農險、九三集團在黑龍江省趙光農場開展的大豆收入險試點得到了評委的一致認可。華信期貨聯合中華聯合財險在遼寧鐵嶺開展的玉米收入險試點引入郵儲銀行，中信期貨和中華財險在遼寧地區開展的玉米價格險引入中國農業銀行，形成“保險+期貨+銀行”模式，幫助農戶部分解決資金問題，探索金融機構服務農業產業模式。

證券時報記者 魏書光

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