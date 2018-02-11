中國多個地方監管部門密集排查股權質押風險 防止風險蔓延--報載

路透上海2月11日 - 證券時報周日報導，為防止股權質押風險蔓延，監管部門開始行動。湖北、四川、安徽、河南等多地證監局近日通過口頭和郵件等多種形式，對轄區上市公司大股東股權質押進行風險排查及處置工作。

報導稱，就各地股權質押排查通知情況，與各地監管部門和部分上市公司進行核實後，總體來看，本次質押風險排查各地進展不一，部分公司去年7月就收到過通知，近期則比較密集。

本次風險排查具有定向精準等特點，主要集中在股東質押比例較高的上市公司，排查內容也比較詳細，包括大股東名稱、股權質押交易形式、質押對手方、質押數量、質押率、預警履約保障價格、最低履約保障價格等，並關註上市公司的質押風險處理預案。

其中，有區域證監局要求轄區內上市公司於五個工作日內向當地證監局報告股權質押基本情況，並對存在補倉或平倉風險的公司，應在五個工作日內報告上市公司風險處置預案及大股東風險應對措施。

報導並引述一份華中某省證監局的紅頭文件表示，由於二級市場股票價格出現明顯回調，為防範股票平倉風險，該地證監局向轄區上市公司提出三大要求，包括做好大股東股權質押風險排查工作和質押風險處置工作，並及時履行信披義務。

不過，廣東、貴州等轄區監管層或上市公司表示尚未知悉有此類通知文件。據知情人士透露，貴州轄區內的上市公司，除了個別民企質押比例比較高，其他公司股權質押比例並不高。

中國股市滬綜指.SSEC周五放量暴跌4%，至近八個月新低，亦再創近兩年最大單日跌幅。

2月7日上海證券報官網曾報導，自2月以來，發布股東補充質押公告的公司已達140家次。綜合來看，多數控股股東尚有充足“糧彈”可供補充質押，風險整體可控。不過，亦有一些上市公司因股東質押股票觸及預警線或平倉線，而緊急停牌。

今年1月，上海證券交易所和深圳證交所同時發布修訂後的“股票質押式回購交易及登記結算業務辦法”，其中明確融入方不得為金融機構或其發行的產品、股票質押率上限不得超過60%等。

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