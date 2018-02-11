還有不足一個星期就到農曆新年，我在這裏先向大家拜個早年，祝願全港市民在新一年身心康泰、心想事成、家庭幸福! 春節臨近，不少市民忙着辦年貨、買年花、添新衣，市面氣氛熱鬧。我在上周三到了觀塘區訪問，探訪了區內的長者、學生和小朋友，看到社區上的好人好事，天氣雖冷，卻是暖在心頭。

隨着香港人口快速老化，協助長者在社區安老的服務需要也不斷增加。當天我探訪的藍田保良局劉陳小寶長者中心，就為區內多條屋村的長者提供重要的社交平台和照顧服務。中心提供的服務非常貼心，除了專業社工支援，還有價廉物美的飯餐，以及各式各樣的興趣班，耍樂設施、小丑表演、微型盆景等，讓長者保持身心健康。中心也特別關顧長者的照顧者，為他們舉辦分享會和活動，為他們減減壓、打打氣。

之後我轉到位於安達邨的香港基督教服務處「觀塘樂Teen會」兒童及青少年中心。我在兩位小嚮導的帶領下，參觀了中心的各項設施和活動，讓我有十分難得的體驗︰小朋友教我玩時下最流行的陀螺玩具、幾位少數族裔學生送我用外語寫的揮春，小朋友和家長們又一起教我製作賀年小吃……

我很高興見到當天探訪的長者中心和青少年中心，努力推動建立一個關懷長者和家庭的社區，並取得令人鼓舞的成績。尤其對於新落成的社區，這些服務協助聯繫搬到新家園的家庭，逐漸建立起互相扶持、守望相助的社區網絡。小朋友們可以找到年紀相若的玩伴，在課餘時多參與有益身心的活動，在健康愉快的環境下成長；社工和義工們也可透過網絡幫助來自弱勢背景的青少年，建立正面思維，發展他們的潛能。另一方面，家長們也可以互相分享生活上的苦與樂，找到多點正能量。

執筆之時，我和同事們正在密鑼緊鼓準備新一屆政府的首份財政預算案。香港是先進的經濟體，自由開放的市場機制和卓越的營商環境在國際上一直備受推崇。但我認為在尊重市場力量的同時，政府也必須積極發揮促進者的角色，善用公共資源，透過以人為本的政策，構建一個關愛、公義和多元的社會。這也是我心中公共財政和政府資源分配的重要原則。過去幾年，政府不斷增加對教育、社會福利和醫療衛生的經常開支，改善民生。在2017-18年度，這三個範疇的預算開支分別達到786億、733億和619億元。其中以社會福利經常性開支的增長尤為顯著，跟2012-13年度比較累計增加超過七成。在未來，政府會繼續投入資源，除了優化醫療和安老服務外，也要更好地培育下一代，並為他們提供更大的發展空間，讓他們看到希望，實現理想。

對我來說，預算案的種種措施，除了推動經濟發展外，如何能夠真正惠及社會上有需要的市民，幫助弱勢社群向上流動，紓緩跨代貧窮，建立一個關愛共融的香港，也非常重要。

財政司司長陳茂波在網誌 2018年2月11日

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