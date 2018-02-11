〈鴻海尾牙〉郭台銘：將組地震營建團隊 半年內完成員工房屋健檢補強

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (11) 日表示，因為最近發生的花蓮大地震，大家一定要去檢查你房子，未來會不會有潛在性的危險，因為地震隨時不曉得會來，公司會組地震營建團隊，協助同仁進行房屋健檢，希望同仁大家提出申請，目標花半年的時間完成房屋健檢。

郭台銘表示，我在花蓮大地震發生當晚，除了想到捐款外，我也在想，我們最近這幾年捐了很多錢，但是捐錢能不能減少地震、預防地震，讓災害從事後救治，變成事前防範，這是我天天在想的。

郭台銘表示，我在想，為何不能用大數據及人工智能，來提早預知地震，提早發現問題，因為有這麼多的危樓，我們為何不能讓居民提前了解，加以防範防治。

郭台銘強調，大數據跟人工智慧可以用在一切的地方，對我們社會及家園是有所幫助的。郭台銘強調，台北是盆地，大家千萬不要以為地震離我們很遠，大家不要忌諱就不檢查房屋，希望大家能夠安居。我們會提出安居工程，讓大家了解自己住家安不安全，如果不安全，公司要如何協助，或是協助員工貸款，就是要強化對地震的防治。

郭台銘表示，要怎樣才能安居樂業，首先就是危樓不居，要怎樣改善居住安全，是政府的責任也是企業的責任。

郭台銘表示，我們幾年前在土城提過，我們要工者有其屋，我們在中國及美國蓋那麼多工廠，建築能力夠，我們用奈米技術來量鋼筋，不一定美觀，但一定安全。