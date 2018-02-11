SM市場變數恐影響下游行情 國喬轉投資受壓

在中國可能於農曆年節前，公布對台韓美的 SM (苯乙烯) 反傾銷初步裁定前提下，SM 市場可能面臨重整，導致中國市場需求遠大於供給，造成 SM 價格暴漲，對下游相當不利，法人認為，SM 廠國喬 (1312-TW) 轉投資中國鎮江奇美產品價格可能因此上揚，進而壓縮利潤空間。

中國最快將於農曆年節前，公布對台韓美 SM 反傾銷初步裁定，若反傾銷初判成立，SM 市場可能因此面臨重整，成為今年第 1 季市場最大變數。

中國目前 SM 年產能約 500 萬噸，每年還會至國外進口 300 萬噸，對 SM 的年需求合計約為 800 萬噸，若其對台韓美進口 SM 反傾銷裁定出爐後，確定反傾銷一事成立，中國 SM 市場需求將遠大於供給，恐使中國 SM 價格暴漲，可能影響下游 ABS 等產品行情。

國喬在中國轉投資鎮江奇美 ABS 年產能 85 萬噸、PS 年產能則為 40 萬噸，法人認為，若中國 SM 價格暴漲，可能造成下游 ABS 與 PS 等產品價格隨之上揚，進而壓縮鎮江奇美利潤空間。

另一方面，國喬與台苯 (1310-TW) 等台廠以內銷為主，若反傾銷成立後，除可能造成中國 SM 現貨行情因此暴漲外，還可能使韓國每年進口至中國的 100 萬噸 SM 貨源，轉移陣地出貨至台灣，進而壓縮台灣 SM 市場價格，使台廠利差空間下滑。