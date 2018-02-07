〈台股重挫後強彈〉可成1月營收及客戶新品護體 重新站回5日線之上

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 昨日因為台股大跌終場失守 5 日線，今天台股強力反彈推升下，加上 1 月營收也創同期新高，又有接獲客戶新品等多重利多加持，可成股價順利收復 5 日線，多方重取主導權。

可成 1 月營收為 81.86 億元，儘管較去年 12 月下滑 11%，但是受惠出貨數量增加以及產品設計趨勢有利高階機殼業務，年增率達 68%，創同期及上半年單月歷史新高紀錄，也是上半年單月營收首度破 80 億元。

可成表示，1 月營收原先高點紀錄，是 2016 年 1 月 62.3 億元，展望今年，可成表示，隨著客戶新產品陸續進入量產拉貨期，預期今年度營運將可強勁成長。

除了 1 月營收效益外，分析師也預估，蘋果 (AAPL-US) 今年下半年將推出的 6.1 吋 LCD 版 iPhone，可成也將是主要受惠廠商之一。

若投資人看好可成走勢，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如可成凱基 75 購 04(065765-TW)、可成永昌 77 購 01(070128-TW)、可成富邦 75 購 01(068963-TW) 等。