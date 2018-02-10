〈觀察〉台股一崩紛喊救市 國安基金萬點護盤正當性不足

台股 2 月 6 日在美股恐慌賣壓暴跌影響下狂瀉近 600 點，市場出現國安基金護盤的聲音，儘管目前情勢根本不符合國安基金進場條件，但國安基金護盤似乎已成台股崩跌、投資人賠錢時的許願池，國安基金操盤手蘇建榮也說得直接：「國安基金不會萬點護盤。」若真在全球景氣復甦情勢不變、台股基本面仍佳情勢下護盤，恐成為往後市場上的笑柄。

回顧歷年國安基金過去共有 6 次護盤紀錄，最近一次為 2015 年 8 月全球發生股災，當時人民幣重貶、中國經濟緊鎖及聯準會升息不確定等多重因素，台股狂跌近 600 點，跌停家數逾 400 家，國安基金上膛護盤。

另外 5 次則在 2011 年 12 月歐債危機；2008 年 9 月金融海嘯；2004 年 3 月總統大選發生 319 槍擊案；2000 年 10 月美國網路泡沫、核四停建；2000 年 3 月台灣第一次政黨輪替等。

根據《國家金融安定基金設置及管理條例》規定，國安基金進場的條件，要因國內外發生重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，或資本市場及其他金融市場有失序、損及國家安定，委員會才可決議動用國安基金進場護盤。

近期台股狂瀉近 600 點，金管會回應不會救市，財政部也說國安基金不會進場，金管會主委顧立雄給出兩點說法，第一股價在高檔時回檔，不能說是非理性，此次為股價漲多合理回檔；第二是受到市場預期聯準會縮表速度加快的心理帶動，而股市全球股市過去多頭已久，所以會有某程度的賣壓。

財政部次長、國安基金操盤手蘇建榮也說，目前觀察國安基金進場條件都還沒成就，國安基金不會進場，加上台灣經濟情況、整體基本面都還算不錯，會持續關注股市短期的震盪，且強調國安基金不是要進場就進場。

就目前國內外情勢看來，於情於理都無動用國安基金的理由，再來分析國安基金的來源，包括公務人員退撫基金等政府 4 大基金中，可供證券投資但尚未投資的資金，額度最多 3000 億元，國庫所持有的公民營事業股票為擔保，額度最多 2000 億元，國安基金運用資金 5000 億元中，也就是說，國安基金有一部分源自於未來民眾的退休金。

所以當股市崩跌時，喊得要國安基金子彈進場護盤的同時，某種程度看來，可不是拿自己的錢救自己。

整體看來，即便市場有小部分救市、護盤聲音傳出，但觀察目前狀況，多數人仍認為，台股萬點行情仍在，國安基金不進場干預股市，可讓台股回歸正常的市場機制。