美股可望回穩？道瓊期指一度漲逾百點

美股週四續跌，道瓊工業指數在 4 天內，2 度重挫超過 1,000 點；不過，週五 (9 日) 道瓊期指在盤前交易中，一度漲逾 100 點，似乎有望回穩。

美東時間週五清晨 5 點左右，道瓊期指上漲 102 點，納斯達克和標普 500 期指，也呈現上揚。

週四美股重挫，道瓊工業指數收跌 4.2%，至 23,860.46 點；標普 500 指數收跌 3.8%，至 2,581.00 點；那斯達克指數收跌 3.9%，至 6,777.16 點。

道瓊工業指數和標普 500 指數，已自 1 月 16 日的歷史高點，回落 10%，為近 2 年來首見；其中，道瓊工業指數在 4 天內，2 度重挫逾 1,000 點。

週五亞股也「趴成一片」，上證指數收跌 4.05%，香港恆生指數跌逾 3%，日股跌逾 2%，韓股跌 1.8%，台股收跌 156 點。

歐股開盤亦走低，泛歐 Stoxx 600 指數早盤下跌 0.24%。

美國現行的聯邦政府臨時撥款法案，於當地時間週四午夜到期，由於國會未在第一時間通過新的臨時撥款案，導致聯邦政府於 1 個月內 2 度關門；不過，美東時間週五凌晨 1 點左右，參議院繼續進行投票，通過預算案，眾議院將在天亮前「接棒」，若順利過關，政府可望重新開門。