〈華碩法說〉今年持穩獲利為首要 Q3營益率目標回到4%

筆電品牌華碩 (2357-TW) 今(9)日舉行法說會，其中對於營益率回升，執行長沈振來預期，第 3 季就有機會回到 4% 以上，而這也是自華碩去年中改組以來，多次強調需要 1 年時間調整，沈振來強調，以第 3 季的情形來看，與去年改組時設定的時程相同。

華碩今年 PC 產品出貨看旺，沈振來估整體產業出貨將減少 0-5%，不過華碩的目標仍是成長 0-5%，其中電競筆電出貨，更是要成長 2 位數以上，成長 1 成起跳。

華碩第 1 季由於適逢淡季，因此 PC、零組件與行動裝置營收，都估較第 4 季下滑 7.5-12.5%，中間值為下滑 10%，品牌合併營收法人估約 900-950 億元，約季減 9-13%。

沈振來表示，第 1 季 PC 營收估減 10%，事實上是將匯率因素納入計算，由於華碩除台灣外，其餘都是以美元計算營收，因此台幣升值，對營收、營益率等，都會造成影響。

在筆電方面，他強調，華碩仍會兼顧高階品牌定位導向，以及衝刺數量成長的兩大系列機種，前者是 ZenBook、2in1 與 Vivobook，後者則是 X 系列產品，前者營收比重 2016 年為 17%，去年達 25%，今年目標要 35%，後者比重則逐步減少，從 2016 年的 83%，降到 2017 年的 75%，今年目標要降到 65%。

電競產品部分，華碩強調，許多電競產品會往電競筆電方向跑，華碩也會以 Asus Gaming 耕耘主流市場帶，此區塊的單價，是一般筆電的 1.5 至 2 倍，因此也有助華碩數量與獲利穩定。

沈振來強調，華碩筆電產品創新成本控制很好，今年 4 月英特爾將推出第 8 代新的 CPU，華碩將是第一個推出導入該處理器平台的筆電廠商，在速度、成本上具競爭優勢。