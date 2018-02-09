海空運價不同調 台驊、中菲行1月業績表現分歧

貨運承攬業者台驊 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 公布 1 月合併營收，但表現略有不同，台驊由於海運營收占比高，在海運運價下跌的影響下，1 月合併營收年減 2.28%，中菲行則因以空運為主，維持年增態勢，營收年增 3.63%。

台驊 1 月合併營收 9.18 億元，月增 1% 但年減 2.28%，台驊海運占營收比重約 60%，1 月海運運量雖較去年同期和上月小幅增長，但運價略低於去年同期，使海運營收年減 11.07%，是影響 1 月整體較去年同期小幅衰減的主因，不過，海運營收仍較上月成長 17.41%。

空運部分，受惠於農曆年前備貨需求、跨境電商需求持續熱絡以及原油價格上漲等，空運運價持續維持在高檔，台驊 1 月空運營收年增 16.88%。

而在中國內貿物流上，台驊正持續調整客戶結構，同時整合集團資源，業績年增 11.05%，毛利率也較去年同期成長。

台驊強調，整體來看，1 月由於客戶結構調整效益顯現，合併毛利率較去年同期和上月增長。

而中菲行 1 月合併營收 13.4 億元，月減 3.84%、年增 3.63%，其中，東南亞地區較去年同期成長 14.1% 最多，其次是香港和中國地區成長 7.2%。

台驊股價日 K 線圖。