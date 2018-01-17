破發之後 鼎炫成交量能微增 盤中收復承銷價

鼎炫 (8499-TW) 今年第 1 季營運動能仍持穩，在專案入帳挹注並可望較去年同期 2.96 億元成長帶動下，該公司股價今 (17) 日成交量能微增，並收復 96 元的上市承銷價，盤中最高達 97 元。

鼎炫去年 12 月營收 1.45 億元，月減 13.76% ，去年營收自第 2 季以來，即呈現逐季下滑，第 1 季則進入市場淡季。

鼎炫去年 11 月 24 日以每股 96 元上市掛牌，掛牌當日收盤價 158 元，漲幅達到 64.58%，在 11 月 29 日以 162 元創下天價，並在 15 日盤中最低價達 91.4 元，摜破 96 元上市承銷價，同時，距離上市以來最高點跌幅已達 43.58%。

鼎炫 2017 年營收逐季下滑，全年營收 14.69 億元，年增率僅 2.05%；該公司指出，主要是受人民幣匯率影響，若以人民幣計算，全年營收成長率將達 10.85%；而第 4 季營收 3.88 億元，較 2016 年同期及去年第 3 季下滑，除匯率因素，主要是因部分專案入帳遞延至第 1 季。

鼎炫目前股本 5.18 億元，業務包含電子衡器及 EMI 材料兩大領域，分別由重要子公司台衡及隆揚兩家公司負責。電子衡器主要應用於工業用、商業用、實驗室及醫療用等領域，銷售對象以國際知名衡器廠商為主。EMI 材料主要應用包含筆記型電腦、平板電腦及手機等產品，銷售對象主要為國際代工大廠、品牌大廠及模切同業。

鼎炫 2016 年營收 14.39 億元、稅後純益 3.62 億元，每股純益為 7.82 元。去年前 3 季營收 10.8 億元、稅後純益 2.42 億元，每股純益為 5.2 元。