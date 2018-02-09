全球股市暴跌 美元是不是要翻身了？

美元一直是不太被注意的美股利多。分析師誇讚經濟強勁，盈利向好，但美元疲弱的助力卻多數時候被忽略。

美元與美股的負相關基本可以解釋為，在弱勢美元的環境下，相對便宜的美國資產更有吸引力，美國的出口得到支撐。在目前的狀況下，弱勢美元還代表了川普政府的匯率態度，這種負相關在去年以來都較為明顯：美元下跌，美股攀高。

然而，有分析觀點指出，這一次美股的調整，有可能反饋到美元，令美元的長期疲軟趨勢出現變化。

美股上周五以來開始劇烈調整。同一時間美元也開始出現了小幅回升，自 89 下方回升至 90.2 附近，歐元 / 美元由 1.25 附近跌至 1.22 水平，但避險貨幣日元和瑞士法郎受到的影響相對有限。

貝萊德全球首席投資策略師 Richard Turnill 在博文中指出，美元未來不會風平浪靜，在資產價格波動、投資組合再平衡的過程中，美元的下行趨勢也有可能發生變化。

Richard Turnill 提到，目前美元的疲軟歸因於全球的風險偏好情緒。投資者放棄作為避險資產的美元，到新興市場和全球股市中去追尋高殖利率。

而本輪美股大跌，同時還伴隨有美債殖利率大漲，Richard Turnill 認為，這意味著在風險偏好的再平衡結束時，利差有可能會回歸掌控。

投資組合的再平衡終將結束。在我們看來，當市場重新調整對貨幣政策的預期時，利差也可能重新定價。現在市場對聯準會的預期過於鴿派，而對其他央行則過於鷹派。

我們無法預測美元逆轉的時機，但美元未來可能不會風平浪靜。貝萊德風險與量化分析團隊的統計顯示，美元空頭部位已經來到了 2017 年 9 月以來的最高。我們並不指望美元會出現持續的強勁上漲，其他國家的利率也將逐漸接近美國水平。這對全球經濟來說是個好消息。

Richard Turnill 提到的「市場重新調整對貨幣政策的預期」，指聯準會升息預期升溫。此前美國長期面臨通膨低迷的壓力，壓低升息預期，市場反而是對歐洲央行的緊縮政策報以更多希冀。但上周五非農數據顯示，薪資年增率增速達到超預期的 2.9%，暗示通膨有可能加速，成為一周以來美股大跌的重要原因之一。

「我們的研究顯示，歷史上的美元走勢突變，通常與美國與 G10 國家的利差有關。」Richard Turnill 還在博文中稱，利差通常是貨幣走勢的一個很好的預測指標，雖然目前還不是。

不過對於美元在美股暴跌、美債殖利率上漲中體現出來的強勢，亦有分析師不看好美元持續強勁。

據路透社報導，環球宏觀及外匯研究公司 Taylor Global Vision 創始人 John Taylor 就對本周的美元強勢不太信服。「美元的反彈已經快要到頭，部分貨幣對例如美元 / 墨西哥比索、美元 / 南非蘭特攀高無力，顯示出對美元的興趣索然。」

『新聞來源／華爾街見聞』