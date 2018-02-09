鴻海轉投資夏普股價重挫 特別股處分收益恐受影響

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (6753-JP) 今 (9) 日受到媒體爆量將遭蘋果 (AAPL-US) 剔除 Face ID 供應鏈，加上日股重挫，股價大逾 3%，以每股 3450 日圓收盤，創 2017 年 11 月 15 日以來的近 3 個月收盤新低。由於鴻海去年底決定處分 C 類無表決權特別股，當時價格在 3800-3900 日圓，現在已跌到 3450 日圓，是否影響處分收益，將是市場觀察重點。

由於鴻海在去年底決定將所持有的 C 類無表決權特別股總共 113.63 萬股，出售予由員工籌組成立之合夥企業 ES Platform LP，當時夏普股價還在每股約 3800-3900 日圓之間，是否會影響 C 類無表決權特別股售股價格被迫調降，連帶影響鴻海處分收益，是市場觀察焦點。

鴻海規劃，預定交割時間為 2018 年 1 月 30 日，夏普 C 類特別股需 2018 年 8 月之後，經夏普本社同意才能轉換成具流通性之普通股。預估集團處分利益約 2524 億日圓 (約新台幣 680 億元)，貢獻鴻海每股稅後純益近 4 元。

韓媒日前報導，夏普 Face ID 模組的蘋果欣 iPhone 訂單將由則將遭 2 家陸廠取代，其中一家是智慧機零件商、另一家則是半導體封裝商。蘋果去年 iPhone X 在出貨初期一度傳出產線大卡關，當時就是因為夏普 Face ID 模組良率出現狀況，不過鴻海及 GIS-KY 則是立即派人協助處理，讓夏普良率迅速回升，iPhone X 後續組裝產線也得以順利進行。

不過業界人士研判，如果蘋果的新款 iPhone 將全面採用，由此可見，對於 Face ID 模組需求將是數倍的成長，蘋果只會需要有經驗以及良率好的供應商，剔除夏普將會是反其道而行。