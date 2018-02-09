A股跳空大跌逾4% 創逾8個月新低

週五 (9 日) 亞股全線慘綠，其中又以陸股跌幅最為劇烈，週五 (9 日) 上證指數大跌 4.05% 以 3129.85 點作收，跌破了 3200 點大關，創下自 2017 年 6 月 6 日以來新低。

而陸股以上證 A50 的跌幅最大，週五 (9 日) 上證 A50 是大跌了 4.61%，以 2810.03 點作收。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

上證指數的所有類股中，幾乎無一倖免於難，其中又以有機矽、煤炭、銅、鎢等類股的跌幅最為嚴重，平均約在 8% - 6% 之間，領跌了上證指數。

市場分析師指出，由於現在債市殖利率繼續走高，這意味著債市已開始預期通膨將要大舉回歸，並且債券殖利率的高漲，勢必將增加企業的融資成本與勞動力成本，這些因素都是市場的憂慮。

中國廣發證券分析師郭磊表示，本輪的陸股修正除了跟隨美國股市以外，中國經濟的持續向好，也令北京政府可能更擴大「去槓桿」之政策，去槓桿政策恐怕將令貸款利率上升，這也將影響到未來 GDP 增長。

再者，去槓桿之政策也勢必連帶拉升中國房貸利率，估計中國房市的槓桿力道遭到控制之後，那麼未來中國經濟的壓力，可能在第一季、第二季就會開始浮現。

中國金融證券研究所所長吳曉求則表示，上證指數的暴跌主要還是受到美股的拖累，美股大幅度的修正，絕對會對全球股市造成壓力，吳曉求認為，美股先前漲的太高，如果美股沒有暴跌，那麼陸股也不會出現如此大的下跌幅度。