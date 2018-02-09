中國市場遭逢巨壓 從貨幣到各類資產都遭瘋狂甩賣

當投資人同時瘋狂做多，而風向瞬間轉變時，市場當初漲得多快，現在就跌得多凶。而中國市場正在做出示範。

據《彭博》報導，近期人民幣廣獲追捧，但是在全球金融市場大跌的衝擊下，也未能免去災禍。周四人民幣盤中一度大跌 1.2%，創下 2015 年匯改以來最大盤中跌幅。在此之前，中國藍籌股與銀行股的下挫，已經讓市場蒸發近 8280 美元。

中國市場的特性之一，在於下滑時很容易變成滾雪球，讓交易員找不到躲藏之處。國債無法提供太大幫助，大宗商品也感受到巨大壓力。而更糟的是，有大日子快到了，就是中國春節。

Oanda 駐新加坡亞太區交易主管 Stephen Innes 表示，春節即將到來，這時中國通常會出現季節性流動性吃緊。

投資人會怎麼做？最簡單的就是獲利了結。

Innes 說，人人都想離開風險拿回現金，中國過去幾天的股市下挫，肯定也會影響人民幣走勢。

由今年年初中國股匯市的表現，實在難以想像當前的景象。今年以來，上證指數幾乎天天上揚，追蹤能源類股、金融類股和消費品類股的指標，上個月都來到超買水準。

風向轉變，中國股市眼見要終結長達 742 天沒有技術性修正的紀錄，而人民幣未能提供避險，反而成為周四表現最差的貨幣之一。

新加坡銀行外匯策略師 Sim Moh Siong 認為，當前的人民幣下跌，正是多種因素綜合造成的結果，包括了美元走強、股市恐慌，及先前多頭部位太過龐大的結果。