春節前求變現 深圳股市波段跌幅逾20% 率先宣告熊市來臨

在資金逃竄、賣壓齊湧下，深圳綜合指數周五下跌 3.2%，距離 2016 年 11 月高點以來跌幅超過 20%，正式宣告熊市來臨。

深綜指自去年 11 月中以來跌幅已達 21%，宣告進入熊市。（來源：彭博）

通常指數下跌 10-20%，意味著進入修正期；而跌幅超過 20%，通常視為進入熊市。

深綜指周五下跌 55.3 點，跌幅 3.2%，以 1679.26 點作收。在深圳證券交易所掛牌的獐子島、恆泰艾普、神火股份、建新股份、樂視網、西安旅遊、露天煤業、光線傳媒、海聯訊、中文在線等多檔個股跌幅均達 10% 跌停板。

陸股近期除了受到國際股市連動下跌外，春節前的變現賣壓，更被指為是股市下跌的原因；周三、周四人民幣急貶，更使得股市資金急欲求現，市場賣壓如同滾雪球加重跌勢。

而深圳股市的本益比高達 26 倍，遠高於香港和新加坡股市，也使得此波全球股市大回檔中，跌幅相對來得更重。

Oanda 駐新加坡亞太區交易主管 Stephen Innes 指出，農曆春節前，中國股市普遍會出現季節性資金流動性吃緊的情形。在長天數假期的不確定因素下，投資人寧願先行出場觀望，先行避開風險。

深綜指在去年 11 月 13 日最高來到 2046 點，隨後進行拉回整理，今年元月起跌勢加重，周五最低點來到 1658 點，跌幅逾 20%，進入熊市。