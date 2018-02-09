美槍械巨頭雷明頓面臨破產 正尋求融資維持破產重組期間營運

路透社報導指稱，熟知內情的消息人士透露，美國最大槍械製造商之一雷明頓戶外設備公司 (Remington Outdoor Co) 正在與銀行及信用投資基金接洽，以尋求融資維持其在破產重組期間的運營。消息人士稱，本週較早時雷明頓與其債權人達成了一項債務寬免協定，此前該公司未能支付一筆債券的到期利息。該公司一直在與投行 Lazard 合作，研究如何對其高達 9.5 億美元的債務進行重組。



該消息人士表示，目前雷明頓正尋求債務人持有資產融資 (debtor-in-possession financing)，允許其在申請破產保護後維持營運。此次融資的規模以及雷明頓提交破產保護計畫的時間不得而知。



自從川普就任以來，美國的槍支購買數量明顯減少了。去年美國大選結果出爐前，市場普遍預期希拉蕊 - 克林頓將獲勝。由於希拉蕊對槍支管制態度嚴格，一旦希拉蕊當選，將會使得有購買意願的人搶在新的管制政策推出前購入槍支。許多槍械零售商和製造商預計槍支銷量會上漲，因此紛紛增加庫存。



然而隨著川普意外獲勝，市場對槍支管制政策的預期大幅反轉。即便近幾個月美國槍擊案頻發，川普及國會仍然沒有制定新的槍支管制政策的計畫。在這種背景下，美國槍支銷量出現明顯下滑。



槍支銷量低迷對雷明頓的業績造成嚴重打擊，2017 年前 9 個月，該公司的銷售額下滑 27%，造成 2,800 萬美元的營運虧損。



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