滴滴順風車為白牌車洗白？代理商：一天限3單 不可能靠此營利

滴滴計程車上路後，滴滴順風車服務也可望在農曆年前上線，外界質疑，可能成為白牌車洗白的管道。代理商樂迪科技解釋，順風車車主一天上限只能有 3 單，而且車費大約是計程車資的 5 到 6 成，要透過順風車而獲利是完全沒可能的事。

滴滴出行 app 不只有滴滴計程車，未來還有滴滴順風車可以搭。代理商樂迪科技表示，滴滴順風車服務希望能可以在農曆過年之前上線，讓買不到車票回家的人，也可搭上返鄉順風車。

樂迪科技副總蕭明曙說，順風車的車費目前詳細方案尚未出爐，不過，就是計算油費、過路費，以及車子的損耗，可能是計程車費的 5 到 6 成，「順風車的費率是油費、過路費，以及車子的損耗，因為是以共乘為出發，主要是分攤油費，要講個數字的話，大概是現在計程車的 5 到 6 折。」

不過，滴滴順風車是否是幫白牌車洗白？蕭明曙說，順風車的車主不可能透過順風車而營利，因為 1 天使用上限只有 3 次，「大家關注，司機或車主有無辦法營利，你想想看，一天 3 單，車主要靠這個營利，可以說完全沒可能，我必須這樣講。」

樂迪強調，順風車服務不會向司機收取費用，司機向乘客收費的費率，也不會以營業獲利為目的做計算；向乘客收取的服務費，則屬於 app 使用的資訊處理費用。

中廣記者陳儷方台北報導。