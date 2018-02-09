【IPO追蹤】常滿(08523-HK)以上限0.5元定價

香港土木工程承建商常滿控股(08523-HK)公布招股結果，發售價定為每股0.5元，為招股價0.4元至0.5元的上限價股份下周一(12日)掛牌。

公開發售獲8800份有效申請，認購合共4.26705億股公開發售股份，相當於超額認購326.71%。 一手(5000股)的中籤比率為60%，申請5手可穩獲1手。

公司淨籌3000萬元，將50%用於擴展及提升公司的服務能力，25%用於把握公營及私營界别的市場增長，10%用於擴展會計及行政團隊 ，7%用於減低融資成本及提高溢利回報，及8%用於一般營運資金。

主席兼執行董事鄧仕和較早時表示，香港發展局未來每年都會推出逾800億元的公營項目，加上集資所得，部分將用作增加設備及擴充團隊，公司會積極參與投標，對發展公營項目有信心。

截至最後實際可行日期，公司共有30份在建合約，合約總金額為4.6億元。鄧仕和指，其中兩個大型工程蓮塘及將軍澳項目料於今明兩年完成，相信會於2018及2019兩個財政年度入賬。

截至去年7月底，公司資產負債率為93.02%，高級會計經理石偉杰指，隨著集資所得約7%將用於減低融資成本，有信心上市後負債比率會逐降。

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