《半澤直樹》作者最新力作，竟讓老鞋廠股價「加倍奉還」

作者：彭子珊 攝影：翻攝自 TBS 官網

最新熱門日本電視劇《陸王》，和《半澤直樹》、《下町火箭》一樣是小說家池井戶潤的作品改編。為什麼 38 歲才開始寫作的池井戶潤，會成為日本上班族的國民作家，更是日本各大電視台爭搶的收視保證？

去年耶誕節，日本 TBS 電視台和美津濃（Mizuno）合作推出桃紅色手工跑鞋 Atlantis RII。限量 50 雙，每雙售價 6 萬日圓（約 1.6 萬台幣），沒幾天就全數售完。

6 萬日圓有多貴？日本一般跑鞋售價約 1 萬到 1.5 萬日圓，馬拉松跑鞋中最高價的 Nike Zoom Vaporfly 4%，售價約 2.4 萬日圓。為什麼這雙 Atlantis RII 可以賣到耐基（Nike）跑鞋價格的近 3 倍？

不只限量跑鞋高價售完，製造商美津濃股價 12 月一度衝上 3580 日圓，站上 9 年來新高。

這股跑鞋熱的背後推手，就是 TBS 去年 10 月推出的電視劇《陸王》。與該劇合作的美津濃股價在播出期間大漲近 10%。

從「百倍奉還」到傳產逆轉勝！

「部下的功勞屬於上司，上司的失敗是部下的責任。」5 年前，日劇《半澤直樹》裡，銀行小職員咬牙宣告「百倍奉還」，與銀行內外的敵人奮戰到底，在日本創下 46.7% 的收視高峰，刷新歷史紀錄。

半澤熱潮，把原著小說作者池井戶潤推上檯面，成為與東野圭吾、宮部美幸齊名的三大國民作家。池井戶潤的故事裡，總是充滿大量產業知識，也讓他在日本出版界成了「企業小說」的代言人。

《陸王》跟《半澤直樹》一樣，也是池井戶潤的作品改編而來。不同的是，《陸王》裡的小人物，不只是對抗眼前的敵人，更投射出日本中小企業在時代壓力下的轉型之路。

翻攝自 TBS 官網

故事中，以生產足袋起家的百年老舖「小鉤屋」，業績衰退，面臨資金週轉不靈的危機。足袋，指的是腳拇指和其他四指分開的分趾鞋襪，常搭配日本傳統服飾或木屐使用。

「我認為，為了守住傳統，就只做過去會做的事，這是絕對不行的！」困境中的第四代社長宮澤紘一不願向銀行低頭，以裁員換取融資，反而堅持逆勢轉型，把生產足袋的技術，轉向開發好穿又不傷腳的馬拉松跑鞋。

以小搏大、逆境求生的劇情，最終催出 20.5% 的高收視率。

跑鞋暢銷，也帶動 1.5 億觀光熱潮

TBS 和美津濃推出的 Atlantis RII，是劇中的馬拉松跑鞋，和「小鉤屋」研發的足袋式跑鞋「陸王」競爭。但《陸王》熱潮不只催生跑鞋熱，也為真正的日本足袋的故鄉——埼玉縣行田市帶來觀光熱潮。

據《東洋經濟週刊》報導，《陸王》對當地創造的經濟效益，至少 1.5 億日圓。「足袋的大量訂單湧入，超過以往的全年生產量。產線跟不上，市內的足袋業者都是產線全滿的狀態，以前從未發生過，」行田市長工藤正司說。

大約 300 年前，行田市就開始生產日本足袋，市佔率一度達到日本全國的八成，一年的產量多達 8000 萬雙，成為日本足袋之鄉。行田市，就是《陸王》裡「小鉤屋」的所在地。

來源：《天下雜誌》 641 期

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