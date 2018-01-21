兼顧製鞋與通路 寶成斥411億元 收購寶勝國際100%持股

寶成 (9904-TW) 在為取得集團製鞋及運動用品通路平衡發展考量下，今 (21) 日董事會決議將 100% 收購在港股上市的寶勝國際 (3813-TW) 股權，收購價格為每股港幣 2.03 元，收購總金額為港幣 109.08 億元 (折合新台幣 410.74 億元)，寶勝並將自港股下市。

寶成透過其 100% 持股的寶興投資公司 (WEALTHPLUS HOLDINGS LIMITED)，收購寶勝國際每股價格港幣 2.03 元，以寶勝 1 月 19 日在港股收收盤價格 1.54 元計算，約有 31.81% 的溢價。

寶勝國際為寶成子公司裕元工業 (0551-TW) 分拆的子公司，主要在經營中國大陸地區的體育用品通路，目前裕元工業持有寶勝國際 62.41% 股權，也因此，裕元工業將在本次收購案中，獲得港幣 68 億元。

寶勝國際是由寶成持股 49.99% 的裕元工業分拆成立，於 2008 年 6 月 6 日在香港聯交所掛牌上市，在此次收購案完成後，寶勝將自股港下市。

寶成工業執行協理何明坤指出，寶成希望透過對寶勝國際的收購、私有化，簡化集團架構並使集團製鞋及通路事業取得平衡發展，並讓寶勝國際的營運取得靈活彈性及創新變革。

寶勝國際 2017 年營收為人民幣 188.31 億元 (折合約 27.75 億美元)，較 2016 年人民幣 162.79 億元增加 15.7%。