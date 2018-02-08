比特幣雙胞胎富豪語出驚人 比特幣市值還有40倍上漲空間

儘管目前比特幣還處於天價腰斬階段，但知名比特幣億萬富豪雙胞胎兄弟中的 Cameron Winklevoss 仍對比特幣抱以無比的信心和熱情，語出驚人地預期，總有一天比特幣的價值將來到目前的 40 倍。

據 Coindesk 的數據顯示，目前比特幣市值約為 1400 億美元，若以 40 倍計算，將達到 5.6 兆美元。

比特幣價格周四來到 8270 美元，市值約 1400 億美元。

Cameron Winklevoss 接受《CNBC》採訪時，將比特幣與黃金做了比較， 如果了解比特幣的特性，就會知道它是更好的黃金。

Winklevoss 說，想想是什麼使黃金擁有目前的價值呢？稀缺性。而比特幣是固定，它比稀缺性更好，與黃金相比更於便攜、可替代，而且更耐用，是更優質的黃金。

儘管今年以來比特幣市值曾跌到近 1000 億美元，但從長遠來看，目前的價格如同 200 美元一樣地便宜，下跌正是買進的機會，Winklevoss 樂觀預期，潛在的升值空間達 30-40 倍。

他強調，和黃金的 7 兆美元市值相比，不管比特幣近幾周來的價格走勢如何，仍是一項被嚴重低估的資產。

Winklevoss 雖未對比特幣上漲 40 倍給出時間表，但提到他和他的雙胞胎兄弟 Tyler 對比特幣採取的是 10 到 20 年的觀點。

2008 年，Winklevoss 雙胞胎兄弟與臉書創辦人祖克伯就竊取他們兄弟社交網絡創意的糾紛達成和解，接著他們進入加密貨幣世界，並成為首批比特幣億萬富翁。

儘管比特幣今年以來歷經痛苦的暴跌，被華爾街大佬們稱為「詐欺」、「沒有好下場」，甚至價格將跌到「歸零」，但 Tyler Winklevoss 給予強力回擊，認為「這些批評只不過是失敗的想像力」。