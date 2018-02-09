年終投資這些市場，長期勝率高

5 個紅包袋規畫年終獎金 過年絕不惹人厭 新聞來源: 經濟日報 2018/02/01 農曆春節即將來臨，上班族最期待的是年終獎金、尾牙抽獎，小朋友則期盼過年領紅包。投信業者表示，年終、獎金或紅包如果未妥善規畫，再多的獎金，可能不小心就花光，反之，如果事先做好計畫，小錢也能夠發揮最大價值。像是想投資基金來理財，建議應提出目標具體的「時間」和「金額」，再考量年化報酬率的部分，就有機會達成目標。

農曆春節將近，又到了領年終獎金的時候，根據人力銀行調查，近 9 成企業表示會發放年終獎金，而根據主計處資料，去年台灣人的平均年終獎金為 6.2 萬新台幣，面對突然多出來的一筆錢，你會怎麼規劃呢？

除了發放紅包之外，不少人會計畫將多餘的年終獎金存起來，或者投資，而近期全球股市的修正，是否意謂著短期買點浮現呢？若投資人想要投資，是買單筆好？還是定期定額好？

1. 單筆投資，可選美股、新興市場債

此處殖利率升高定義為過去 5 個月，美國 10 年公債殖利率升高超過 0.6% 時；資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：1990~2017；美國股市採用標普 500 指數、其餘股市皆使用 MSCI 相關指數、債券皆採用美銀美林相關債券指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

對於喜歡單筆的投資人，我們建議可選擇美國股票型基金或是新興市場債券做為投資標的。檢視全球的總體經濟狀況，目前正處於同步復甦的階段，蓬勃的景氣使得美國聯準會預期今年通膨可能升溫，推升市場對於升息步伐加快的預期，對美國公債造成衝擊，10 年期公債殖利率升破 2.8%，美國公債正步入熊市 (殖利率升，債券價格下跌)，引起投資人擔憂。

但從歷史經驗看來，當美國公債殖利率上升時，未來一年新興主權債與美國股市分別平均上漲 14.6% 與 14.3%，表現亮眼。鉅亨基金交易平台認為，近期的美債殖利率升高，反應的是全球經濟復甦強勁，基本面仍健康無虞，而近期各類資產的修正，反而是提供投資人一個相對便宜買點的機會。

2. 定期定額投資股市，新興市場為首選

除了單筆投資外，定期定額也是許多人喜歡的投資策略。下表整理了 2001/01~2018/01 期間，投資人每個月定期定額投資股市的平均報酬，可看出，隨著持有時間越長，定期定額的平均報酬也越高，以 5 年定期定額為例，整體新興市場平均報酬為 36%，優於成熟市場的 22%，建議投資人可瞄準全球新興市場股票作為定期定額的標的。

另外，定期定額投資的上漲機率也隨著持有時間而提高，其中不乏上漲機率超過 8 成的市場 (印度、中國、巴西、新興市場、美國、成熟市場)，對於擔心股市過高的投資人，可採用長期定期定額的方式，參與這波全球復甦的行情。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2001/01~2018/01；股市皆使用 MSCI 相關指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 定期定額投資債券，新興主權債、高收益債表現佳

除了股市外，定期定額買債券，也是許多人喜歡的投資方式。由下表可看出，跟股票一樣，定期定額投資債券，持有時間越長，平均報酬越高，以定期定額 5 年為例，新興主權債與高收益債的平均報酬為 24%，優於其他債券，而隨著持有的時間越長，獲得正報酬的機率也同步提高，其中新興主權債、高收益債與投資等級債持有 5 年的上漲機率高達 9 成。

鉅亨投資策略

全球景氣佳，趁資產價格拉回分批佈局

全球目前景氣復甦狀況良好，世界銀行與國際貨幣基金組織也不斷調升今年全球的經濟成長預期，鉅亨基金交易平台認為在目前基本面健全的狀況下，資產價格的修正反而是提供投資人可以上車的機會，建議投資人可逢低佈局。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕新興市場債券 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 瑞銀 (盧森堡)- 全球新興市場精選股票基金 (美元)

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 普信全球高收益債券型基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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