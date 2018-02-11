《最低的水果摘完之後》當兵不該變笨

在台灣，「閃兵」不像在韓國一樣會引起眾怒，甚至會引來羨慕眼光。背後原因在於，很多役男發現當兵非但學不到戰鬥技巧，每天忙著打掃、造假資料，長久下來還會變笨，要是不小心還可能落得和「洪仲丘」一樣的下場。對比美國、以色列，軍隊可以是人才的搖籃，不僅可以學到專業、效率，還可以保家衛國。兩相對比之下，不難理解台灣役男對當兵能閃則閃的心態。

二○一六年台灣大選前，媒體冒出一種指控，說時代力量候選人「閃兵」，是只會挑起台海緊張，卻不願上戰場的「嘴砲台獨」。 指控很難聽，挨罵的對象卻依然高票當選，打敗連任多屆的軍系立委。

這種結果，在南韓就會很不可思議。在南韓，閃兵指控是可以終結政治生命的。二○○二年，梨花大學前校長張裳正是因為兒子閃兵，才遭國會否決，無法出任總理。

閃兵在台灣卻不會引起類似公憤，一大原因即閃兵管道很多元。焦慮症是一種 (林昶佐)，高度近視也是一種 (黃國昌、吳志揚)。吳奇隆若是新加坡人，慣性脫臼雖可讓他免除許多操課，役期卻不能少一天。連勝文若是新加坡人，則要比別人多當兵九週，由國家強迫幫他減肥。

問題來了，焦慮症、高度近視雖是小毛病，但依然是毛病。為什麼在台灣，聽說某人因為焦慮症、高度近視而不必當兵，別人反應不是同情，而是質疑閃兵？

只有一種可能，就是免服兵役引來的羨慕眼光，遠超過一般人對焦慮症、高度近視的惻隱之心。當兵是大家都不想要的，乖乖去當兵則是沒選擇。如果可以選，大家都寧願選焦慮症、高度近視。

如果是因為當兵辛苦，閃兵就算值得羨慕，也必須扛負「好逸惡勞」的可恥標籤。這次，閃兵卻當選立委，可見選民並沒把閃兵聯想到怕吃苦。

其實，只要看看時代力量另一位新科立委，就可明白閃兵在台灣既可羨，又不必蒙羞的箇中原因。洪慈庸本來默默無聞，是二○一三年七月爆發的洪仲丘案，才把她推到鎂光燈下，累積出日後參選的政治能量。

洪案發生一個月，就有二十五萬白衫軍上凱道怒吼，為冤死的男孩討公道。台灣從沒出現過如此不靠政黨動員，卻集結速度如此之快，聲勢又如此浩大的街頭運動，可見冰凍三尺非一日之寒。

盧梭曾在《社會契約論》中主張，徵兵制可加強全民與國家之間的一體感。洪案卻揭露，徵兵制在台灣的效應正相反。役男發現，「死老百姓」在軍中是學不到戰鬥技巧的，成天工作就是打掃、搬東西。許多文書皆沒必要，而且資料造假嚴重。但役男不能提出建言，不然下場可能和洪仲丘一樣。

這是閃兵在台灣既可羨又不必蒙羞的真正原因：軍中管理太糟了，把兵役變得毫無功勞只有苦勞。這苦勞不只沒意義，還可能不公不義。討厭當兵的出發點並非好逸惡勞，也不是怕死或不愛台灣，而是為了拒絕不公義。

軍方如果對症下藥，就應該強化內部管理。沒想到，軍方拿出來的解方是停止徵兵，二○一八年起改推全募兵。

如果看國際趨勢，全募兵好像是潮流。法國在一九九六，波蘭在二○○八，德國在二○一一，都陸續改全募兵。倡議者主張，現代軍事已經越來越複雜，軍事訓練需要投入越來越多時間精力。若是採用徵兵制，好不容易訓練成稍微可用，就要放兵員重返民間，新兵又要從頭訓練，非常浪費國家資源。不像志願兵役期長，訓練起來較划算。

台灣卻狀況特殊。首先，中國從沒放棄武力犯台，我們若不願以當兵為義務，要怎麼向對岸與盟友展示防衛決心？

二來，上文已強調，人民不愛當兵，並非不願保家衛國，而是不信任軍方。無法取得民間信任的軍方，怎可能靠募兵就募到足夠兵員？果然，二○一七年九月《聯合報》就報導：「全募兵尚未落實，國軍人力已跌破最低防衛需求。」

因此，全募兵反映的，就是軍方的鴕鳥心態，不願面對現實，不想改革。軍方不改革，可能比台獨更能挑起台海緊張。這不是危言聳聽。國防太弱會讓敵國覺得有機可乘而輕啟戰端，這是戰略學的一項真理。

因此軍方此時最該做的，不是全募兵，而是重新打造當兵的尊榮感。至少不要讓人民感覺當兵是在浪費生命。

「當兵會變笨」這話在台灣太常聽見了，我們可能都沒想過，有些國家的軍隊可以是人才搖籃。美國是一例。在美國，軍方給人的印象就是效率、專業主義、應變能力強。《財星》雜誌 (Fortune) 二○一○年三月就有封面是年輕持槍美軍，內容是退役軍官如何變成「商界領袖的新面孔」。

不過，軍方扮演經濟引擎的最成功案例絕對是以色列。眾所周知，以色列是創新創業大國。徵兵制對以色列創業文化更是居功厥偉。

首先，以色列沒有「死老百姓」在軍中受欺負的問題。大家都十八歲入伍，軍官都是從義務役拔擢，當然就不會區分是否自己人。只有少數高中成績特別優秀，將來準備用醫學、法學、工程專業去效命軍方的，才獲准念完大學再當兵。

兩位美國作者丹恩．席諾與所羅．辛格曾在二○○九年合寫《新創企業之國》(Start-Up Nation) 一書，解釋為何徵兵制在別國都培養不出創業文化，以色列卻獨獨可以。一來，是以色列不講官階大小，將軍給小兵倒水是常有的事。這種扁平組織跟創業團隊最相契。

二來，是以色列人不愛面子，只重視從錯誤中學習，因此沒有爭功諉過的習性。軍中開會，大家經常互相檢討得面紅耳赤，沒人在自我辯護。自我辯護是沒有學習價值的，追根究柢才有。像洪仲丘那種有話直說的個性，在以色列一定如魚得水。

三來，以色列軍方不要求內務，只講一個人要如何當好幾人用。因此當完兵，人人都變得三頭六臂，會修飛機也會修電腦。

這樣的軍方當然不會浪費任何腦力。《新創企業之國》有一章「哈佛、耶魯、普林斯頓」，講的不是菁英大學，而是負責資訊戰的菁英部隊，例如塔爾皮約 (Talpiot)、八二○○單位，只收數理最頂尖的高中畢業生，讓他們既可在軍中接受最先進的資訊教育，還可運用腦力保鄉衛國。

這種單位說是服兵役，其實卻是國家負責把你訓練成高科技頂尖人才。先是四十個月的密集上課，由耶路撒冷希伯來大學負責授課與頒贈學位。上完課還要服役六年，加起來總共服役九年，役男役女卻都認為是賺到。

他們退伍後，許多成為企業高管、創業家、天使投資人，定期聚會聯誼，人脈網絡好比哈佛校友會。以色列人從小就嚮往進入這種部隊，就跟美國人從小嚮往進入哈佛、耶魯、普林斯頓一樣。

我們不能指望台灣軍方也可以打造創業人才。但當兵不該變笨應是基本要求。如果哪天，當兵可以變聰明，別說不必全募兵，應該連女生都會爭取當兵了。

《最低的水果摘完之後》

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