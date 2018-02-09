人民幣再貶372點 專家：人民幣雙向浮動更明顯

人民幣對美元中間價今 (9) 日 6.3194，貶值 372 個基點，創逾一年最大調降幅度。專家表示，人民幣匯率大跌，只是對近幾日美元連續反彈的反應，且 1 月中旬以來人民幣單邊快速升值後也面臨調整需求。中國經濟穩中向好態勢不變，在基本面因素的支撐下，預計人民幣匯率整體企穩、雙向浮動的特徵將更明顯。

在連續多日上漲後，人民幣兌美元即期匯率週四 (8 日) 開盤後持續回檔，最低見 6.3422 兌一美元，後跌幅收窄，收報 6.3260，較上一交易日大跌 664 基點，創 2015 年 8 月 12 日以來最大日間跌幅。離岸人民幣 (CNH) 兌美元跌破 6.37 關口，跌近 600 點。業內人士認為，人民幣昨天兌美元匯率大跌，只是過去一段時間「暴漲」後的調整。

美元兌人民幣走勢

新浪財經引述招商證券首席宏觀分析師謝亞軒分析，人民幣匯率波動有三方面原因：一是美元指數反彈。二是外匯市場供求狀況和預期變化。三是臨近假期，外匯市場成交量較低，結果匯率波動性較高，升貶幅度相應加大。

有觀點認為，人民幣貶值與公佈的外貿資料有關。2 月 8 日海關公佈的資料顯示中國 1 月貿易順差同比收窄 59.7%，貿易順差偏低，意味著人民幣的淨需求減少，或是導致人民幣匯率調整的因素之一。此外，市場認為此前人民幣大幅快速升值正令外貿順差出現較大幅度縮水，央行很可能隨時干預匯市遏制人民幣漲幅過快，以此改善外貿環境。

不過，業內人士也普遍認為，中長期人民幣升值趨勢不會改變。溫彬認為，2 月 8 日人民幣暴跌更多還是交易層面，但總的趨勢沒有變。人民幣兌美元在一個合理均衡的水準上是雙向波動，可以看到一些資料對供求關係產生的影響，而人民幣匯率彈性也是在增加的，因此對波動不必過度解讀和關注，這是市場交易導致的 “雙向波動”。

「雙向波動」這一表現也被中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍提及，他表示，作為正在市場化和國際化的人民幣，出現升值與下調的動態調整，仍然是正常現象，未來人民幣匯率仍將保持「雙向波動」。

人民幣兌主要貨幣也全線下跌。1 歐元對人民幣 7.7447 元，100 日元對人民幣 5.8192 元，1 港元對人民幣 0.80815 元，1 英鎊對人民幣 8.8057 元，1 澳大利亞元對人民幣 4.9194 元，1 紐西蘭元對人民幣 4.5648 元，1 新加坡元對人民幣 4.7471 元，1 瑞士法郎對人民幣 6.7552 元，1 加拿大元對人民幣 5.0204 元，人民幣 1 元對 0.62139 馬來西亞林吉特，人民幣 1 元對 9.2267 俄羅斯盧布，人民幣 1 元對 1.9226 南非蘭特，人民幣 1 元對 172.72 韓元，人民幣 1 元對 0.58122 阿聯酋迪拉姆，人民幣 1 元對 0.59343 沙特裡亞爾，人民幣 1 元對 40.1764 匈牙利福林，人民幣 1 元對 0.54108 波蘭茲羅提，人民幣 1 元對 0.9608 丹麥克朗，人民幣 1 元對 1.2829 瑞典克朗，人民幣 1 元對 1.2526 挪威克朗，人民幣 1 元對 0.60518 土耳其里拉，人民幣 1 元對 2.9868 墨西哥比索，人民幣 1 元對 5.0406 泰銖。

