人民幣暴跌 套利盤、冚倉盤湧現外 還有這4大原因

今年以來對美元一直強勢的人民幣昨 (8) 日突然狂跌。在不到 2 小時以內，在岸人民幣 (CNY) 最多跌逾 954 點子，至 6.355 元水平，收盤仍暴跌 1.05%，或 664 點子，為自 2015 年「811 匯改」以來最大單日跌幅。

若以在岸人民幣對美元開市報 6.2648，而日內最低貶值至 6.3400，最大跌幅達 1.2%。

美元兌人民幣走勢

人民幣中間價昨報 6.2822，按日升 60 點子，續創 2015 年 8 月 11 日以來新高，但市場對人民幣看法與央行大相逕庭，在岸人民幣對美元接近中午時段突現暴跌，市場猜測紛紛，包括經濟金融數據偏弱、1 月份人民幣漲幅過大過快、美匯指數重上 90、甚至潛在人行干預等。

《星島日報》援引交易員分析，市場擔憂過於強勢的人民幣匯率或打擊中國出口，促使離岸人民幣 (CNH) 調整，帶動在岸人民幣一路狂跌。此外，全球股市震盪也可能在一段時間內為美匯提供支持，至於中國最新公布 1 月份貿易順差遠低於市場預期，也推低人民幣即期匯率。

離岸人民幣對美元即期大幅下行，盤中一度跌至 6.377 元關口，與在岸即期價差拉闊至 300 多點，套利交易迅速增加，推動在岸匯價下挫。此舉亦釋放了在岸壓抑已久的購匯情緒。交易員強調，不排除人民幣結束單邊升值走勢，迎來新一輪調整行情。

外資行交易員表示，離岸、在岸價差交易增加，境內外套利盤的力量，推動境內人民幣暴跌，整個平衡在午間一下子被打破了，加上壓抑的購匯力量，市場情緒很快逆轉。

另有市場人士歸納了人民幣急跌 4 大原因：

一、股市下跌導致走資，A 股近日隨全球股市大跌，滬股通此前連續 8 日淨流出，至昨日終再現小量資金流入。

二、外匯儲備數據令市場再度擔憂走資，雖然周三公布的 1 月份中國外匯儲備按月上升 215 億美元，但申萬宏源的報告指出，扣除美元貶值的因素，實際外儲可能是減少了。

三、昨日公布的貿易順差大幅收窄，令人民幣出現調整壓力。瑞穗銀行策略師張建泰表示，中國貿易數據正在反映人民幣升值後的風險，進口急升導致順差大幅收窄，進而可能影響中國經濟前景。

四、澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆相信，經濟數據只是藉口，最關鍵的因素是美元早前「跌過頭」，近日反彈令歐元、日元以至亞洲新興市場貨幣集體下跌。

香港《明報》引述交易員表示，過去幾個月美元下跌、人民幣升值的趨勢過分單邊，導致美元兌人民幣的短倉太多，形成擁擠交易 (crowded trades)，因此當美元反彈的趨勢逐漸明確，投資者要回補倉位，便蜂擁賣出人民幣，買回美元，因此人民幣的急跌「與經濟基調無關，只有技術性因素才會導致這麼急劇的跌勢」。

該交易員認為，過去幾個月市場過分樂觀地認為人民幣可升至 6.2，現時根據黃金比率，6.25 可能有較大阻力，便有可能回調至 6.4 水平。

美匯指數從近日低位 88.4 升至昨日最高 90.5，累計升幅達 2.3%。