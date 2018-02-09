美股盤後─擔憂利率上升 道瓊再暴跌1033點 五天來 第三次大跌逾500點

企業獲利與經濟數據強勁，不足以壓抑對利率上升的緊張，美國股市週四再度暴跌。

道瓊工業平均指數收盤狂跌 1033 點，為過去五天來，第三次大跌逾 500 點。儘管週四大跌，道瓊仍守於週二所創本週低點 23778.74 之上。

但 S&P 500 大跌逾 100 點，創新本週低點，跌破 100 日移動平均線與 2600 點二大關卡。這是過去五天，S&P 500 第三次跌幅逾 2%。



道瓊工業平均指數收低 1032.89 點或 4.15% 至 23860.46。

Nasdaq 指數收低 274.82 點或 3.90% 至 6777.16。

S&P 500 指數收低 100.66 點或 3.75% 至 2851.00。

費城半導體指數收低 53.84 點或 4.23% 至 1218.66。

分析師說，股市目前的焦點在利率走高。基本面當可推升股市上漲，但上漲過程可能較過去幾年更為震盪。

美國 10 年期債券殖利率週四上升至 2.88%，而後回檔至 2.848%，仍守於數年高點。美國公布上週初次申請失業金人數減少至 22.1 萬人，創 45 年低點，前一週為 23 萬人。該數據公布後，殖利率走高。

週三，殖利率上升，使得道瓊創下自 2015 年 8 月以來最大單日反轉走勢。

分析師說，股市最大的消息，在於持續上升的債券殖利率。10 年期債券殖利率關卡在 3.05%，若突破 3.05%，將突破下降趨勢線，顯示殖利率將長期走高。

由於美國就業報告較預期強勁，促使利率走高，上週道瓊與 S&P 500 創下二年來最大單週跌幅。週一，華爾街跌勢動能擴大，道瓊重挫 1175 點。

週二，道瓊波動範圍達 1167.5 點，終場收高 567 點。但週三，主要指數再度收低，未能守住盤中的漲幅。

但分析師說，股市這波回檔僅屬技術性回檔。由於股價已高，需要整理。同時，信用情況仍佳，可供投資的資金仍多。未來幾週，股市若回檔，將是長期買進的機會，而非賣出的理由。

本財報季表現強勁。週四上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 獲利優於預期。

分析師說，預期今年企業獲利將依舊強勁，因稅改法案將使得企業獲利。