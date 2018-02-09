新意網集團(01686-HK)中期純利3.9億元升45%

新意網集團(01686-HK)公布，截至2017年12月31日止六個月股東應佔盈利3.922億元，按年增長45.42%。每股盈利9.7仙。不派股息。

受惠於新啓用的MEGA Plus，以及新客戶和現有客戶於其他數據中心的續租所帶來的新增收益，集團於期內收益較去年同期上升15%至6.414億元。期內毛利增至3.806億元，毛利率為59%。主要是由於新數據中心開始運作，營運成本及折舊支出均有所上升，期內銷售成本因此增加4220萬港元至2.608億港元。期內EBITDA由3.622億元上升13%至4.103億元。期內數據中心業務的EBITDA由3.319元，上升15%至3.812億元。

集團正提升旗艦數據中心 MEGA-i 以應付客戶需求及不時轉變的需要。此外，改造整幢MEGA Two設施為專用數據中心的項目已經完成，獲客戶甚高評價。集團於 2018年1月3日透過政府招標投得荃灣一幅用地，集團於該區過往提供較少的數據中心容量，新投得的用地將為集團的數據中心組合於該區新增約 20 萬平方呎樓面面積。該等舉措皆將可確保集團能具有良好的容量，以有效地服務各客戶。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)