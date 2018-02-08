〈精測2018展望〉上半年訂單能見度不錯 Q3挑戰再創單季高峰

股后精測 (6510-TW) 今(8)日召開法說會，展望今年全年，總經理黃水可指出，今年上半年訂單能見度仍不錯，且手機端庫存調整已差不多，預期消化速度會比去年快，整體今年仍預期可較去年成長，第 3 季營運可望見高峰，挑戰再寫單季新高。

黃水可指出，今年精測將加大研發人力能量，也將仿造台積電，設立夜鶯部隊，而精測為增加研發實力，已經調整員工薪水，調幅是公務人員 3% 的 2 倍以上，也就是約 6% 以上。

黃水可表示，今年上半年訂單能見度不錯，整體表現可望優於去年同期，而今年成長動能將來自 7、10 奈米產品，7 奈米主要是晶圓代工龍頭已經開始導入並即將量產，而 10 奈米則是東北亞客戶採用。

另外，他也認為，去年下半年手機產業持續調整庫存，預期調整已經差不多，預期今年消化速度將比去年快。

黃水可強調，今年是精測變化較大的一年，除既有 AP 產品外，精測也將觸角延伸到其他非 AP 領域，希望可以擴展營運動能，此部分若今年順利出貨，將有助今年整體表現。

但對全年而言，黃水可仍樂觀看待，尤其是 5G 時代來臨，硬體廠將持續開出新規格，測試時間也會拉長，此舉有助精測營運，且先進製程的測試條件更為嚴苛，也有助精測營運，而未來幾年半導體仍將是主要成長產業，精測身處此產業中，將可望ˊ不受惠。

資本支出方面，精測預期今年將達 10 億元，較去年 8 億元成長，今年 10 億元當中，將有 4.5 億元用於興建營運總部的初期成本，5.5 億元用在機器設備相關。