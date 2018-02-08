交通銀行: 內需旺盛推動1月進口同比急升近37%

交通銀行金融研究中心，就2月8日公佈的中國外貿數據發表分析報告，內容如下:

2018年1月，中國進出口總值3806.98億美元，同比增長22%。其中出口2005.19億美元，增長11.1%，比去年12月上升0.2 個百分點；進口1801.79億美元，增長36.9%，比去年12月上升32.4個百分點。貿易差額203.4億美元，比去年12月下降343.45億美元。

以人民幣計價的進出口總值2.51萬億元，同比增長16.2%。其中出口1.32萬億元，增長6%；進口1.19萬億元，增長30.2%；貿易順差1358億元，收窄59.7%。

基數因素促進1月出口增長好於預期。1月出口增長高於去年同期3.9個百分點，主要是去年基數較低所致。1月對美國、歐洲、東盟的出口增速分別為11.09%、10.26%、18.4%，出口繼續保持平穩增長。1月對日本的出口增速為1.44%，相比去年同期明顯下降。

加工貿易對出口增長貢獻顯著。從貿易結構看，1月一般貿易出口增長12.3%；1月來料加工裝配貿易出口增長15.8%，比去年12月上升24.2個百分點。相比一般貿易，加工貿易對1月貿易出口增長貢獻更大。

1月進口增長高於去年同期19.7個百分點。1月進口大幅增長，內需是主因。從資料看，國內需求旺盛，對主要大宗商品進口需求顯著增加。從進口商品類型看，1月原油、大豆、鐵礦砂、食用植物油進口量分別增長19.42%、10.72%、9.07%、3.64%，相比去年12月分別上升26.79%、4.61%、14.48%、23.38%，對進口增長貢獻顯著。

除內需旺盛外，還存在其他四方面因素助力進口增長加快：一是基數因素，去年1月進口基數較低。二是節假日因素，相比去年1月過春節，今年春節在2月，節假日效應推升進口增長。三是匯率因素，1月人民幣對美元匯率升值超過3%，一定程度上也有利於進口增速提升。四是政策因素，著力縮小貿易順差成為今年外貿主政策，這在1月資料中明顯得到體現，1月貿易差額比去年12月下降343.45億美元，收窄62.8%。

展望未來，1月外貿出口先導指數回升至41.6%，預示著未來出口有望繼續保持較好形勢。同時，因2月份進入春節，假日因素可能會影響2月份的進出口資料表現，一季度外貿資料將有明顯波動。此外，近期中美之間貿易摩擦有進一步加劇的趨勢，外貿增長仍面臨較多不確定性。

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